Comte de Monte-Carlo: lo champagne che renderà spumeggiante il Gran Premio di Monaco 2025

Questo mese di maggio, la passione per l’eccellenza e il gusto del raffinato uniscono due protagonisti assoluti dei loro settori: il Gran Premio di Formula 1 di Monaco e lo champagne Comte de Monte-Carlo.

Rappresentare l’unione unica tra prestigio storico, altissima precisione tecnica e fascino senza tempo: è questa la filosofia del Grand Prix di Formula 1 di Monaco, ma anche dello champagne Comte de Monte-Carlo, firmato Monte-Carlo Lifestyle, partner ufficiale del celebre Monaco Ports Lounge durante la corsa.

Fondata nel 2001 dal Barone Christian Louis de Massy, figlio della Principessa Antoinette di Monaco e discendente del fondatore del Grand Prix di Monaco, Alexandre-Athenase Noghès, Monte-Carlo Lifestyle si è rapidamente affermata come un portafoglio di marchi esclusivi. Qualche anno dopo, Philippe Melliard ed Erwann Guegan – oggi cofondatori di Monte-Carlo Lifestyle a livello internazionale – hanno colto l’opportunità di creare prodotti ancora più esclusivi, immaginando, tra gli altri, la Maison de Champagne Comte de Monte-Carlo.

L’arte dello champagne al suo apice

Il Comte de Monte-Carlo non è solo uno champagne: è un invito a celebrare l’attimo con eleganza e leggerezza. La maison si affida al savoir-faire di due celebri viticoltori che insieme rappresentano sette generazioni di tradizione artigianale. Dalla coltivazione alla produzione, ogni dettaglio è studiato con la massima cura per offrire un’esperienza all’altezza dei più elevati standard del lusso. Il risultato? Un cuvée d’eccezione dal carattere inconfondibile. “È un prodotto lavorato tanto quanto una Formula 1”, racconta Erwann Guegan.

© Comte de Monte-Carlo © Comte de Monte-Carlo

La gamma, realizzata con grande attenzione, comprende diversi cuvée Premier Cru di altissimo livello (Blanc de Blancs, Millesimato, Rosé), ognuno dei quali esprime l’artigianalità della casa vinicola. Il più iconico è La Riviera, ma ci sono anche il Sainte Dévote, dalla freschezza ineguagliabile, il Carré D’Or, erede della corte di Versailles, il Noblesse Oblige, vetta di raffinatezza, il Saint-Roman, simbolo di armonia perfetta, e il Beau-Rivage, apprezzato per la sua complessità e il suo equilibrio.

Una prospettiva unica sul Grand Prix di Monaco

Da venerdì 23 a domenica 25 maggio 2025, chi assisterà al Gran Premio di Monaco potrà degustare le migliori bottiglie Comte de Monte-Carlo in uno spazio esclusivo: una piattaforma galleggiante di 400 m² su più livelli, interamente decorata con i colori del marchio. Posizionata sul tracciato lato porto, la Monaco Ports Lounge offre una vista impareggiabile su una delle chicane più tecniche, proprio all’uscita del tunnel. “Si vedono il mare e la gara allo stesso tempo, è un po’ come stare su uno yacht”, osserva Erwann Guegan. Il luogo ideale, con le bollicine perfette, per godersi appieno la corsa più iconica del calendario.

© Fabbio Galatioto

Non mancherà una selezione ricercata di altri alcolici, tra cui i grandi cru Baron de Monte-Carlo e la birra Monte-Carlo Deli Blonde, così da accontentare tutti i palati.

Inizio dei festeggiamenti con una partita di beneficenza

Prima del Grand Prix, Monte-Carlo Lifestyle scende in campo anche sul fronte solidale come partner ufficiale della squadra dei Barbagiuans, sotto l’alto patrocinio del Principe Alberto II di Monaco, che affronterà i piloti di Formula 1 nella “Racing Stars Football Cup”, in programma mercoledì 21 maggio. Il logo Comte de Monte-Carlo, ben visibile sulla spalla sinistra delle maglie, incarna simbolicamente il legame tra sport e champagne di lusso.

Molto più di un semplice evento sportivo che riunisce piloti, celebrità e leggende del calcio internazionale (tra cui Louis Ducruet, Carlos Sainz Jr., Fernando Alonso, Thierry Neuville, Stefano Domenicali, ecc.), questa partita del cuore è espressione di prestigio, solidarietà ed eleganza, valori cari alla casa vinicola.

Per saperne di più: tutta la selezione di champagne e vini è disponibile anche presso il Club MCV (Club Monégasque de Champagnes et de Vins), nato per offrire prodotti di qualità a prezzi vantaggiosi ai residenti e ai lavoratori del Principato.

