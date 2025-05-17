Comte de Monte-Carlo — игристый акцент легендарного Гран-при Монако

В мае в Монако встречаются две страсти — к скорости и к стилю. Гран-при «Формулы-1» и шампанское Comte de Monte-Carlo — каждый по-своему символ роскоши, совершенства и утончённости.

И гонки, и это шампанское объединяет любовь к исключительности: исторический престиж, безупречные стандарты и неизменный гламур. Неслучайно Comte de Monte-Carlo — официальный партнёр элитной зоны Monaco Ports Lounge во время главного события сезона.

Monte-Carlo Lifestyle — компания, стоящая за этим брендом, была основана в 2001 году сыном принцессы Антуанетты, бароном Кристианом Луи де Масси, и потомком самого основателя Гран-при Монако Александром-Атенасом Ногесом. С самого начала она задумывалась как дом для самых изысканных брендов. А спустя несколько лет её нынешние партнёры, Филипп Меллиар и Эрванн Геган, решили пойти ещё дальше — создать нечто по-настоящему особенное. Так появился Дом шампанского Comte de Monte-Carlo.

Шампанское как искусство. Без преувеличений

Le Comte de Monte-Carlo — это не просто шампанское. Это способ насладиться моментом красиво, легко и со вкусом. За этим Домом стоят два мастера виноделия, которые вместе объединили опыт семи поколений, чтобы создавать напитки, достойные самых взыскательных ценителей. Каждый этап — от виноградной лозы до бутылки — продуман до мелочей. Здесь важна каждая деталь, потому что цель — не просто хорошее шампанское, а настоящее произведение роскоши. Результат? Вино с характером, яркое и запоминающееся. «Над ним работают с такой же тщательностью и страстью, как над болидом «Формулы-1», — говорит Эрванн Геган.

© Comte de Monte-Carlo © Comte de Monte-Carlo

Коллекция включает несколько сортов Premier Cru — Blanc de Blancs, Millésimé и Rosé — каждое шампанское в линейке демонстрирует тонкость и мастерство. Главная звезда — La Riviera. Но и остальные — не менее впечатляющие: Sainte Dévote — удивительно свежее, Carré D’Or — отсылка к величию Версаля, Noblesse Oblige — настоящая утончённость, Saint-Roman — символ гармонии, а Beau-Rivage радует сложным, но сбалансированным вкусом.

Гран-при с видом на море и бокалом в руке

С 23 по 25 мая 2025 года поклонники «Формулы-1» смогут попробовать шампанское Comte de Monte-Carlo в исключительной обстановке — на стильной многоуровневой плавучей платформе площадью 400 м², оформленной в фирменных цветах бренда. Платформа находится прямо у трассы, в порту, с идеальным обзором на один из самых зрелищных поворотов — тот, что сразу после выхода из туннеля. «Сюда открывается одновременно и морской пейзаж, и гонка — ощущение, будто вы смотрите на всё это с палубы роскошной яхты», — делится Эрванн Геган. Всё — от места до пузырьков в бокале — здесь создано для того, чтобы прочувствовать волшебство уикенда Гран-при.

@ Фаббио Галатиото

Гостям также предложат и другие напитки: благородные вина Baron de Monte-Carlo и лёгкое пиво Monte-Carlo Deli Blonde — чтобы каждый нашёл свой вкус и свою историю в бокале.

Открытие праздничных мероприятий благотворительным матчем

В преддверии Гран-при Monte-Carlo Lifestyle выступает официальным партнёром команды Barbagiuans, находящейся под патронажем Князя Альбера II. 21 мая, в среду, эта команда сразится с пилотами Формулы-1 в благотворительном матче «Racing Stars Football Cup». Логотип Comte de Monte-Carlo на левом плече футболок символизирует союз мира спорта и изысканного шампанского.

Этот матч — не просто спортивное событие с участием автогонщиков, звёзд и легенд мирового футбола (Луи Дюкруэ, Карлос Сайнс-младший, Фернандо Алонсо, Тьерри Нёвилль, Стефано Доменикали и др.) — он олицетворяет престиж, солидарность и утончённость: ценности, которые особенно дороги Дому.

Узнать больше: весь ассортимент шампанского и вин доступен в Club MCV (Монегасский клуб шампанского и вин), созданном для того, чтобы предлагать жителям и сотрудникам Княжества продукцию высочайшего качества по льготным ценам.

Более подробная информация:

Monte-Carlo Lifestyle

Comte de Monte-Carlo

Baron de Monte-Carlo

Club MCV