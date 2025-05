Comte de Monte-Carlo : le champagne qui va faire pétiller le Grand Prix de Monaco 2025 

La passion de l’excellence et du raffinement réunit deux figures de proue dans leur domaine en ce mois de mai : le Grand Prix de Formule 1 de Monaco et le champagne Comte de Monte-Carlo.

Incarner l’alliance unique entre prestige historique, exigence technique extrême et glamour intemporel, telle est la philosophie du Grand Prix de Formule 1 de Monaco mais aussi du champagne Comte de Monte-Carlo de Monte-Carlo Lifestyle, partenaire officiel du célèbre Monaco Ports Lounge pendant la course.

Fondé en 2001 par le Baron Christian Louis de Massy, fils de la Princesse Antoinette de Monaco et descendant du fondateur du Grand Prix de Monaco, Alexandre-Athenase Noghès, Monte-Carlo Lifestyle s’est rapidement imposé comme un portefeuille de marques prestigieuses. Quelques années plus tard, Philippe Melliard et Erwann Guegan, désormais co-fondateurs de Monte-Carlo Lifestyle à l’international, ont perçu l’opportunité de créer des produits encore plus exclusifs en imaginant, entre autres, la Maison de Champagne Comte de Monte-Carlo.

L’art du champagne à son apogée

Le Comte de Monte-Carlo n’est pas seulement un champagne, c’est une invitation à célébrer l’instant avec raffinement et légèreté. La maison de champagne s’appuie ainsi sur le savoir-faire de deux vignerons réputés réunissant à eux seuls sept générations de traditions artisanales. De la cultivation à la production, chaque détail est méticuleusement pensé pour offrir une expérience à la hauteur des plus hauts standards du luxe. À la clé ? Une cuvée d’exception à la signature unique. « Il s’agit d’un produit autant travaillé qu’une Formule 1 » détaille Erwann Guegan.

Élaborée avec soin, la gamme se décline en plusieurs cuvées Premier Cru d’exception (Blanc de Blancs, Millésimé, Rosé), chacun révélant le savoir-faire artisanal de la maison. Le plus emblématique étant La Riviera mais il y a également la Sainte Dévote à la fraîcheur incontestée, la Carré D’Or, héritée de la cour de Versailles, la Noblesse Oblige, au sommet du raffinement, la Saint-Roman et son harmonie parfaite ainsi que la Beau-Rivage, appréciée pour sa complexité et son équilibre.

Une perspective unique du Grand Prix de Monaco

Du vendredi 23 mai au dimanche 25 mai 2025, les spectateurs du Grand Prix de Monaco pourront déguster les meilleures bouteilles Comte de Monte-Carlo dans un espace exclusif : une plateforme flottante de 400m2 répartie sur plusieurs niveaux et entièrement décorée aux couleurs de la marque. Situé au niveau de la piste côté Port, le Monaco Ports Lounge offre une vue imprenable sur l’une des chicanes les plus techniques après la sortie du tunnel. « On a une vue sur la mer et une vue sur la course en même temps, un peu comme si on était sur un bateau » remarque Erwann Guegan. Le cadre idéal et les bulles parfaites pour profiter pleinement de la course emblématique.

Une sélection raffinée d’autres spiritueux, dont des grands crus Baron de Monte-Carlo et la bière Monte-Carlo Deli Blonde, sera proposée pour que chacun puisse trouver son plaisir.

Inauguration des festivités avec un match caritatif

En Amont du Grand Prix, Monte-Carlo Lifestyle s’engage pleinement en tant que partenaire officiel de l’équipe des Barbagiuans, placée sous le haut patronage du Prince Albert II de Monaco, qui opposera les pilotes de Formule 1 lors du « Racing Stars Football Cup » le mercredi 21 mai. Le logo Comte de Monte-Carlo, présent sur l’épaule gauche des maillots, symbolise ainsi l’union entre l’univers du sport et celui du champagne de luxe.

Plus qu’un simple événement sportif réunissant pilotes automobiles, stars et légendes du football international (Louis Ducruet, Carlos Sainz Jr., Fernando Alonso, Thierry Neuville, Stefano Domenicali, etc.), ce match caritatif incarne le prestige, la solidarité et l’élégance, des valeurs chères à la maison.

En savoir plus : Toute la sélection de champagnes et de vins est disponible au sein du Club MCV (Club Monégasque de Champagnes et de Vins), créé pour offrir des produits de qualité à des tarifs préférentiels aux résidents et travailleurs de la Principauté.

