











В условиях пандемии коронавируса и сопутствующего кризиса, владельцы небольших магазинов едва держаться, чтобы сохранить бизнес, осуждая крупные компании в недобросовестной конкуренции. Во Франции и в Монако, они, в то же время пытаются всеми силами найти своё место под солнцем.

После первого локдауна, представители малого бизнеса, владельцы небольших магазинов, думали, что больше им не придется вынуждено закрывать свои магазины и считать убытки. В то же время, в связи с ростом количества заболевших, правительство Франции решило во второй раз объявить локдаун на всей территории страны. В этот раз, в более гибкой форме. Среди изменений: разрешение на открытие магазинов, торгующих мобильными телефонами, компьютерами, а также крупной бытовой техники. Такое решение вызвало недоумение у представителей торговли, не являющейся «необходимой» по мнению правительства, которые были вынуждены закрыть свои магазины. Уже во второй раз в этом году.

Технология Click & Collect не спасает от потери продаж

Даже если с 29 октября — официальной даты второго локдауна во Франции — магазины официально закрыты, многие из них продолжили работать по системе Click & Collect (возможность забрать свой заказ в магазине после покупки в интернете). В то же время были и те, которые решили заранее принять меры предосторожности. Как например Кристин Виньон (Christine Vignon), директор цветочной лавки Shopping Flor в Ницце: «Как только я поняла, что скоро могут объявить о втором локдауне, я устроила распродажу цветов. Я не хотела потерять всё, как в первый раз». Кристин оценивает потери за ноябрь на уровне -90%. Кроме этого, она продолжает терять заказы на свадьбы. «У нас отмена за отменой… Не будет букетов для невест, цветочных композиций для оформления столов, а также прочих цветочных декораций».

Клиенты будут покупать книги на крупных онлайн платформах

Недобросовестная конкуренция со стороны больших компаний

Многие владельцы книжных магазинов были возмущены новостью о том, что крупные сетевые магазины смогут оставить свои книжные отделы открытыми. Они были услышаны: 30 октября, правительство Франции, во благо здоровой конкуренции, издало указ о закрытии книжных рядов в крупных сетях. Но является ли это решением в сложившейся ситуации? «Не имея возможности приобрести книги в магазинах, клиенты будут их покупать на крупных онлайн платформах», — считает Пьер Бенассая (Pierre Benassaya), управляющий магазином La Nouvelle Librairie Française в Ницце. В то же время это особо ничего не меняет для группы Darty-Fnac. «Наши интернет-продажи представляет собой 21% общей выручки в третьем триместре, в сравнении с 18% в прошлом году», согласно отчёту группы от 21 октября 2020 года. В то же время Клеман Йерн (Clément Yern), директор магазина Darty в Ницце, заверяет: «Мы предлагаем 6 месяцев бесплатной подписки для новых коммерсантов или независимых книжных магазинов, которые зарегистрируются на нашей торговой платформе во время локдауна.

Преимущества небольших магазинов

Тем временем в Монако, где локдаун не был введён — Марина Кроветто (Marina Crovetto), владелец бутика мужской одежды Men Store, на бульваре Княгини Каролины (Princesse Caroline), твёрдо верит в будущее небольших магазинов: «У нас есть то, чего нет у крупных сетей — это близкий контакт с покупателем». Кроме этого, им удается быть очень честными и открытыми с покупателями. «Мы не подталкиваем человека к покупке. Если клиенту не нравится та или иная вещь, мы помогаем ему подобрать то, что ему подойдет». Несмотря на всё это, существует необходимость работы в интернете. «Я рассчитываю в ближайшее время выставить несколько вещей на нашем сайте», — признается Марина Кроветто. В конечном счёте, будь то современные методы работы или традиционные, представители малого бизнеса ещё не сказали своего последнего слова.