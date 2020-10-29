











28 октября в Монако было зафиксировано 17 новых случаев коронавируса. Франция объявила карантин с 30 октября.

В Монако еще не было такого числа новых случаев коронавируса с начала пандемии. В общей сложности с начала эпидемии заболели 337 человек. Восемь пациентов лечатся в Больнице принцессы Грейс, пятеро из них — в отделении интенсивной терапии. 74 человека — под наблюдением Центра домашнего мониторинга. 256 заболевших уже выздоровели.

Закрытие баров и ресторанов и возвращение сертификатов на выход

28 октября президент Франции Эммануэль Макрон объявил новость, которой опасалась вся страна: карантин возвращается. Он начнет действовать с полуночи 30 октября до 1 декабря. Новый карантин совсем не похож на весенний: детские сады, школы и колледжи останутся открытыми, работа продолжится, а посещение людей в домах престарелых не будет запрещено.

«Везде, где возможно, будет введена удаленная работа», — сказал президент Франции. Все второстепенные предприятия, в том числе рестораны и бары, будут закрыты. Как и весной, для выхода из дома нужны будут сертификаты. Частные встречи вне семейного круга будут исключены, а публичные собрания — запрещены.

В Монако никаких заявлений о новых ограничениях пока не делали. Утром 29 октября Княжеское правительство провело совещание с Княжеским дворцом — была подготовлена новая дорожная карта. Национальный Совет объявил об участии в заседании Совместного мониторингового комитета. В сообщении, опубликованном в Facebook, президент UCAM (Союза торговцев и ремесленников Монако) «умоляет правительство и княжеский дворец не закрывать магазины в Княжестве».

Ожидается, что Княжеское правительство выступит с заявлением около 18:00 29 октября.