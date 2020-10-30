29 октября в вечернем телеобращении, выразив соболезнования жителям Ниццы и близким жертв нападения, Князь Монако Альбер II объявил о нескольких санитарных мерах, которые направлены на ограничение распространения коронавируса.
Утром того же дня Княжеское правительство провело совещание с Княжеским дворцом — была подготовлена новая дорожная карта. Национальный Совет участвовал в заседании Совместного мониторингового комитета.
Князь Альбер II сообщил об основных принципах, которые вводятся для уменьшения распространения коронавируса.
С полуночи 31 октября сроком на месяц вводятся следующие ограничения:
- В отличие от Франции, сделавшей выбор в пользу локдауна, Монако вводит только комендантский час.
- Комендантский час с 20:00 до 6:00.
- Магазины и рестораны открыты по специальной договоренности.
- Удаленная работа будет поощряться как в частном, так и в государственном секторе.
Экономическая активность в целом будет сохранена, однако с рядом неизбежных ограничений для определенных секторов.
Все школы и университеты продолжат работу в соответствии со стандартами профилактики.
30 октября на пресс-конференции государственный министр Пьер Дарту подробно расскажет об этих мерах и их реализации.