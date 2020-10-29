Сегодня утром в базилике Нотр-Дам в Ницце было совершено нападение. Неизвестный с ножом атаковал людей, трое человек погибли.
Среди убитых — мужчина, предположительно охранник церкви, а также 70-летний прихожанин. Третьей жертвой стала женщина сорока лет. Она укрылась в соседнем кафе, но умерла от полученных травм. В результате нападения также несколько человек получили ранения.
Нападавший был задержан полицией. Он получил травму плеча и доставлен в больницу.
Террористические мотивы
«Я подтверждаю, что обстоятельства указывают на террористическую атаку в базилике Нотр-Дам», — заявил мэр Ниццы Кристиан Эстрози (Christian Estrosi) в Twitter. Нападавший «продолжал повторять «Аллах Акбар», пока ему оказывали медицинскую помощь», — добавил мэр Ниццы.
Премьер-министр Франции Жан Кастекс (Jean Castex) объявил, что антитеррористический план «Vigipirate» был поднят до самого высокого уровня готовности: «экстренное нападение». Ожидается, что Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл на место происшествия.