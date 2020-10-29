











Сегодня утром в базилике Нотр-Дам в Ницце было совершено нападение. Неизвестный с ножом атаковал людей, трое человек погибли.

Среди убитых — мужчина, предположительно охранник церкви, а также 70-летний прихожанин. Третьей жертвой стала женщина сорока лет. Она укрылась в соседнем кафе, но умерла от полученных травм. В результате нападения также несколько человек получили ранения.

Нападавший был задержан полицией. Он получил травму плеча и доставлен в больницу.

Террористические мотивы

«Я подтверждаю, что обстоятельства указывают на террористическую атаку в базилике Нотр-Дам», — заявил мэр Ниццы Кристиан Эстрози (Christian Estrosi) в Twitter. Нападавший «продолжал повторять «Аллах Акбар», пока ему оказывали медицинскую помощь», — добавил мэр Ниццы.

Премьер-министр Франции Жан Кастекс (Jean Castex) объявил, что антитеррористический план «Vigipirate» был поднят до самого высокого уровня готовности: «экстренное нападение». Ожидается, что Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл на место происшествия.

Je suis proche de la communauté catholique de #Nice, en deuil après l'attaque qui a semé la mort dans un lieu de prière et de consolation. Je prie pour les victimes, pour leurs familles et pour le bien-aimé peuple français, afin qu'il puisse réagir au mal par le bien. — Pape François (@Pontifex_fr) October 29, 2020

Merci au chef de l'Etat @EmmanuelMacron pour sa venue immédiate dans notre ville après le nouvel attentat islamiste qui a frappé le cœur de #Nice06. pic.twitter.com/ZAVwVpPf1A — Christian Estrosi (@cestrosi) October 29, 2020