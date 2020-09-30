«MonacoTech»: бизнес-инкубатор Монако приходит на помощь стартапам













Пять новых стартапов недавно присоединились к «MonacoTech», бизнес-инкубатору Монако, который на сегодняшний день уже успел отобрать 20 инновационных проектов. Его роль заключается в помощи предпринимателям, желающим открыть бизнес в Княжестве и создать новые рабочие места.

Бизнес-инкубатор — это организация, занимающаяся поддержкой проектов молодых предпринимателей на всех этапах развития: от разработки идеи до её коммерциализации. Таким является определение термина из русскоязычной Википедии. И именно это является целью инкубатора «MonacoTech», созданного в Княжестве в 2017 году. Лионель Гальфре (Lionel Galfré), директор инкубатора, объясняет нам концепцию: «Мы предоставляем инновационным проектам офисы, помещения и мы им предлагаем программу поддержки, чтобы их инновационные идеи воплотились в жизнь, и чтобы они смогли развить устойчивый бизнес».

Предприятия со смыслом

Основной миссией инкубатора является организация тендеров, в рамках которых отбирают самые инновационные проекты в пяти отраслях: яхтинг, зелёные технологии (экономия энергии, очищение воды, сокращение потребления электричества), «MedTech» (исследования в отрасли медицины и здоровья), «FinTech» (финансовая отрасль), а также проекты в отрасли информационных технологий. «Сначала мы анализируем инновационность проекта, как мы можем ему помочь и имеет ли смысл в его присутствии в Монако. Яхтинг имеет смысл например, финансовые технологии, интернет-технологии тоже, а вот нефтяная отрасль меньше», — продолжает Лионель Гальфре.

Лионель Гальфре, директор «MonacoTech». @Philippe Fitte

Стартапы на Всемирной выставке в Дубае

После изучения всех заявок, «MonacoTech» делает первичный отбор проектов. Затем следует видеоконференция, после которой отбирают лучшие проекты. Эти проекты участвуют в презентации перед жюри, состоящем из профессионалов и местных предпринимателей, которые выбирают самые инновационные из них. Как только эти проекты попадают в инкубатор, их начинают вести до самого оформления предприятия и переездом в отдельный офис. «Мы даём им возможность начать дело без юридического оформления предприятия. У нас есть программа поддержки, с бизнес-коучем и определенными задачами, для того чтобы в очередной раз утвердить проект. Затем мы определяем цели, как их профинансировать, как зарегистрировать марку… Короче говоря, мы помогаем им не забыть все этапы создания инновационного предприятия».

«В Монако налажена хорошая связь между представителями бизнеса, экономики и правительства»

«MonacoTech» предлагает предпринимателям профессиональную сеть контактов. «Монако — это крошечное государство и здесь налажена очень хорошая связь между представителями бизнеса, экономики и правительства». И по этой причине, стартапы «MonacoTech» будут представлены на Всемирной выставке в Дубае, перенесённой на 2021 год (прим. пройдёт с 1 октября по 31 марта 2022). В то же время «MonacoTech» не ставит перед собой цель получить прибыль. Финансируемый государством, инкубатор преследует единственную цель — поддержать предприятия в их становлении и обеспечении рентабельности, во благо развития Монако. Поэтому вполне логично выстраивать сотрудничество ставя во главе угла человеческие отношения. «Поддержка нашего бизнеса на экономическом уровне — это хорошо, но поддержка на межличностном уровне — это еще лучше».

5 новых стартапов бизнес-инкубатора MonacoTech:

Air Ion : швейцарская компания, специализирующаяся на разработке беспилотных летательных аппаратов и 100% электрических вертолетов.

: швейцарская компания, специализирующаяся на разработке беспилотных летательных аппаратов и 100% электрических вертолетов. Carlo : уже доступное в Монако приложение, предназначенное для развития местного бизнеса по принципу кэшбека.

: уже доступное в Монако приложение, предназначенное для развития местного бизнеса по принципу кэшбека. Equilat é ral : предлагает решения, обеспечивающие соблюдение компаниями и организациями законодательства, регулирующего их деятельность.

: предлагает решения, обеспечивающие соблюдение компаниями и организациями законодательства, регулирующего их деятельность. Vizua 3 D : коллаборативная платформа, предлагающая визуализацию и передачу 3D данных в приложениях.

: коллаборативная платформа, предлагающая визуализацию и передачу 3D данных в приложениях. Pineapple: предлагает технологическое решение в безопасности сохранности персональных данных и в их управлении.

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