











По случаю первой после летнего перерыва конференции Молодёжной экономической палаты Монако (JCI), которая прошла в прошлый четверг в отеле «Fairmont Monte-Carlo», председатель организации Марион Солер (Marion Soler) рассказала в интервью «Monaco Tibune» о реструктуризации монегаскского движения. Новая страница в деятельности ассоциации, всё также преданной молодым предпринимателям.

7 июля 2020 года, Молодежная экономическая палата Монако собралась в полном составе чтобы провести реорганизацию движения. Прошлая реструктуризация прошла 6 лет назад: «Мы подошли тогда к концу цикла, – рассказывает Марион Солер. – Было важно провести обновление, чтобы продолжить исполнять нашу миссию, которая заключается в развитии экономической привлекательности территории и местного предпринимательства». Собрания проходили на протяжении нескольких недель и члены Палаты наконец рассказали о результатах на конференции, организованной в отеле «Fairmont Monte-Carlo».

«Наша цель, чтобы наша молодежь добивалась успехов у нас здесь и таким образом влияла на улучшение экономической привлекательности Монако»

«Мы разделили план реструктуризации на пять больших пунктов, – объясняет председатель JCI, отмечая, что данные новшества вступят в силу с начала следующего года. – Первый пункт касается проведения нетворкингов. Мы собираемся развивать связи между нашими членами и людьми извне, посредством проведения тематических завтраков. Второй пункт касается образования. Мы придумали новый формат, который позволит сделать наши мероприятия более доступными для общественности. Мы также планируем организовать новые предпринимательские мероприятия, которые позволят найти решения на местные вызовы, при участии максимального количества местных представителей. Такая мера будет очень полезной для всех. И последнее, мы хотим запустить формат наставничества, который поспособствует передаче опыта членами нашей организации – молодым монегаскским предпринимателям. Наша цель, чтобы наша молодежь добивалась успехов у нас здесь и таким образом влияла на улучшение экономической привлекательности Монако».

«Ситуация с коронавирусом приведёт к созданию новых рабочих мест и профессий на предприятиях»

Марион Солер убеждена в важности информационных технологий в перезапуске экономики: «Мы отдаем себе отчёт, что со времени карантина, мы больше не можем обойтись без цифры и что у многих выработалась определенная зависимость от неё». Марион также подтвердила, что конкурс на лучший стартап состоится, несмотря на опасения многих участников: «Мы уже знаем, что этот сложный период затянется, но мы также знаем, что ситуация с коронавирусом приведёт к созданию новых рабочих мест и профессий на предприятиях. Риск при создании бизнеса сейчас выше, чем раньше, но мы позитивно настроены на будущее, и я уверена, что мы увидим много отличных предприятий в ближайшие годы в Монако».