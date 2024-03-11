Лучшие рестораны для бизнес-ланча в Монако

В Княжестве есть сразу несколько исключительных ресторанов, которые предлагают быстрое и недорогое обеденное меню. Как раз то, что нужно местным жителям!

Caffè Milano

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Caffè Milano с его шикарной, но при этом уютной атмосферой предлагает бизнес-ланч, включающий в себя основное блюдо, бокал вина и кофе. Цены колеблются от 22 до 26 евро в зависимости от выбранного вами блюда: будь то паста, рыба или мясо.

Однако если вы соблазнитесь одной из закусок, придется дополнительно потратить минимум 22 евро.

В меню Caffè Milano представлен широкий ассортимент блюд по ценам от 20 до 40 евро. Кулинария ресторана черпает вдохновение в местных традициях, предлагая блюда с средиземноморскими нотками.

© Caffè Milano

Lobby Lounge Restaurant & Bar — отель Fairmont Monte Carlo

Расположенный в престижном отеле Fairmont Lobby Lounge служит изысканным французским бистро, которое балует посетителей щедрыми порциями классических блюд. Обеденное предложение за 32 евро гарантированно удовлетворит самых взыскательных клиентов.

Бизнес-ланч по вполне приемлемой цене включает в себя блюдо на гриле, напиток и изысканный кофе и предоставит вам возможность почувствовать себя истинным гурманом.

Quai des Artistes

Не пройдите мимо ресторана Quai des Artistes, который расположен в порту Эркюль. Если вы соскучились по Парижу, здесь можно ощутить атмосферу легендарных парижских брассери в стиле Belle Époque.

Хотя структура меню фиксирована: закуска и основное блюдо или основное блюдо и десерт, содержание тарелок меняется в зависимости от дня и времени года. Не меняется разве что только цена. Безалкогольное меню обойдется вам в 25 евро, а с алкогольным напитком — в 27 евро.

Официант Quai des Artistes Альфредо отмечает, что это привлекает «местных посетителей, желающих быстро пообедать по разумной цене». «Это — наша ключевая ставка для поддержания работы ресторана», — добавляет он.

Эта брассерия в парижском стиле работает с 1999 года. © Quai des Artistes

Smakelijk

Для незабываемого гастрономического путешествия в Бельгию Smakelijk возрождает традиции подлинного бельгийского брассери с видом на Средиземное море.

Меню бизнес-ланча включает закуску, основное блюдо, воду и кофе всего за 26 евро. Это предложение обещает изыски щедрой и изысканной кухнм с типичными блюдами, такими как жареные мидии с картофелем фри.

Мы попробовали: Smakelijk! — первый ресторан бельгийской кухни в Монако

Mada One

Ресторан Mada One предлагает вам отправиться в путешествие с его уникальной концепцией snackonomy, которая сочетает в себе изысканность и разнообразие.

Элегантная и изысканная кулинария подается в формате «буквально на бегу». Меню, созданное Марселем Равеном и вдохновленное островом Мартиника, обещает великолепный обед.

Будь то заказ на вынос или приятное времяпрепровождение в кафе, вы можете насладиться комплексом Mad’Day по стартовой цене 28 евро, который включает в себя закуску дня и главное блюдо дня.

Salière

Ресторан La Salière, который находится в живописном порту Фонвьей, предлагает своим гостям традиционные итальянские блюда. Это прекрасное место для тех, кто хочет насладиться вкусным обедом или ужином в радостной и оживленной атмосфере.

В обеденное время здесь предлагается особенное меню бизнес-ланча, которое удивит вас своей доступностью и изысканностью вкусов. От пиццы до изысканных рыбных и мясных блюд — La Salière ставит своей целью предложить вам качество по приемлемой цене. Вы можете выбрать один из трех предложенных наборов за 21, 24 или 26 евро, каждый из которых включает в себя кофе и бокал вина.

© La Salière © La Salière © La Salière

Beefbar

Beefbar предлагает своим клиентам наладиться роскошной обстановкой с видом на порт Фонвьей. Это один из лучших мясных ресторанов Монако.

а обед Beefbar предлагает супер-оул с киноа и свежими продуктами, подаваемый вместе с куриным филе или лососем на гриле всего за 28 евро. В качестве альтернативы гости могут выбрать тальяту за 29 евро, куда входит стартер или гаспачо дня, а затем тальята с чипсами из свежих продуктов. К обоим вариантам прилагается бокал вина.

«Основная концепция нашего меню всегда остаётся неизменной, однако выбор закусок и блюда дня в Beefbar варьируется в зависимости от времени года, — делится владелец ресторана, входящего в Monaco Restaurant Group, Риккардо Жирауди. — Это стратегия позволяет нам привлекать местных жителей и служащих, которые могут насладиться обедом в уютной атмосфере нашего ресторана без излишних затрат», — отмечает он.

© Adrien Daste

Cantinetta Antinori

Cantinetta Antinori — отличное гастрономическое место в Ларвотто, где сочетаются тосканская кухня и исключительные вина.

Почувствуйте дух настоящей Италии в тосканском ресторане Cantinetta Antinori. В будние дни, ресторан предлагает превосходное меню всего за 24 евро, включающее закуску, основное блюдо, десерт и бокал вина. Возьмите на закуску Вителло тоннато или томатный суп. Затем, в качестве основного блюда, ресторан предлагает мясо, рыбу или пасту дня. Завершите обед десертом «Тирамису» домашнего приготовления. Пальчики оближешь!

Что может быть лучше для завершения трапезы, чем бокал белого вина от Villa Antinori. Здесь вы можете продегустировать и другие вина на любой вкус (и цвет) от известного тосканского производителя Antinori.

© Adrien Daste

Moshi Moshi

Цветущая сакура, мрамор и благородное дерево — атмосфера Японии в сердце района Фонвьей. В меню ресторана представлено не одна, а целых четыре формулы.

Суши-ланч за 23 евро с выбором сашими, маки и роллов дня. Все блюда «адаптируются […] в зависимости от сезонности продуктов и утреннего улова», — объясняет Риккардо Джирауди (Moshi Moshi также является частью Monaco Restaurant Group).

Также клиентам предлагается формула ланч-бокса за 26 евро, включающая ассорти из овощной и креветочной темпуры, а также смешанный чираши из рыбы и креветок. Наконец, вы можете выбрать рамен-меню за 26 евро или поке-боул за 27 евро. «Все формулы включают бокал вина и подаются очень быстро», — говорит Риккардо Джирауди.