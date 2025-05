Da Monaco agli Hamptons: Flavio Briatore esporta la dolce vita italiana sulla costa americana

Un concept spettacolare in arrivo in America © Crazy Pizza

La catena di pizzerie glamour del residente monegasco Flavio Briatore è pronta a conquistare l’élite newyorkese con l’apertura del suo secondo locale americano nei prestigiosi Hamptons.

Dopo aver conquistato SoHo, Crazy Pizza approda a East Hampton, al numero 47 di Montauk Highway, nei locali che un tempo ospitavano il Bamboo. Secondo Bloomberg, il 22º ristorante del marchio nel mondo aprirà i battenti a inizio giugno, segnando una nuova tappa nell’espansione internazionale del brand lanciato nel 2019.

«Crazy Pizza non è una pizzeria, è un’esperienza», ricorda Flavio Briatore, imprenditore italiano e leggenda della Formula 1, in un’intervista a WWD Magazine. E questa filosofia si traduce in un vero e proprio spettacolo di pizzaioli acrobatici che fanno volteggiare la pasta a ritmo di DJ set, in un ambiente rétro-glamour con boiserie laccate di rosso.

Una clientela di alto livello già conquistata

Tra gli investitori del progetto c’è anche Heidi Klum, che ha partecipato all’inaugurazione del locale di New York insieme alla figlia Leni e non ha esitato a dichiarare a WWD: «Non è perché sono di parte, ma Crazy Pizza ha la pizza migliore di New York».

Il nuovo ristorante, che si estende su 230 metri quadrati, accoglierà 100 ospiti e disporrà di un bar con 10 posti, dove verranno serviti cocktail frizzanti come il Crazy Spritz a base di prosecco e pompelmo rosa. Lo chef executive Simone Cavalagli continuerà a supervisionare le creazioni con impasto sottile e senza lievito, arricchite da ingredienti prestigiosi come jamón ibérico e tartufo nero fresco.

Con sedi ormai da Monte-Carlo a Saint-Tropez, da Londra a Riyadh, l’impero Crazy Pizza incarna perfettamente l’art de vivre italiana made in Monaco esportata in tutto il mondo, trasformando ogni pasto in un evento mondano.