Crazy Pizza: la pizzeria di Briatore arriva a Saint-Tropez

L’apertura del nuovo locale è prevista per gli inizi di luglio 2024.

Flavio Briatore, residente monegasco, aggiunge un nuovo ristorante alla sua collezione! Dopo l’apertura di un Crazy Pizza a Londra, a Porto Cervo e, presto, a Forte dei Marmi, la catena sbarca a Saint-Tropez.

“Questo nuovo splendido ristorante rafforza il nostro rapporto privilegiato con il mare e il nostro impegno a offrire un servizio di qualità superiore nelle località turistiche più glamour. Crazy Pizza è infatti oggi presente in Costa Smeralda e Riviera Ligure, oltre che nella Costa Azzurra, ed entro questa estate ci saranno nuove eccezionali aperture in altre località turistiche iconiche in Italia”, ha dichiarato Briatore in un comunicato.

Un locale di lusso, con pizza e tanto intrettenimento

Questo secondo indirizzo della Costa Azzurra, dopo l’apertura a Monte-Carlo nel 2020, promette una splendida terrazza vicino al porto, in Place dell’Hotel de Ville. Oltre a trovarsi in un luogo davvero emblematico, il Crazy Pizza Saint-Tropez ospiterà più di 80 coperti, un’ampia zona esterna e uno spazio bar dedicato a cocktail e aperitivi.

Sul menù, troverete le famose pizze senza lievito, dall’impasto sottile e con ingredienti più freschi che mai, oltre che piatti di pasta e insalate. Senza dimenticare i vini selezionati con cura e i dessert deliziosi.

Il punto forte, però, sono senza dubbio i pizzaioli che fanno roteare l’impasto per aria al ritmo di musica scelta alla perfezione. Un’idea che valorizza quest’antica arte culinaria tutta italiana.

