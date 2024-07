« Crazy Pizza », la pizzeria de Flavio Briatore s’exporte à Saint-Tropez 

Cette toute nouvelle adresse ouvre ses portes début juillet 2024.

Encore un nouveau restaurant pour le résident monégasque Flavio Briatore ! Après l’ouverture d’un Crazy Pizza à Londres, à Porto Cevo en Sardaigne et bientôt à Forte dei Marmi en Italie, la chaîne débarque à Saint-Tropez.

« Ce nouveau magnifique restaurant renforce notre relation privilégiée avec la mer et notre engagement à offrir un service de qualité supérieure dans les destinations touristiques les plus glamour. Crazy Pizza est aujourd’hui présente en Costa Smeralda et sur la Riviera ligure, ainsi que sur la Côte d’Azur, et d’ici cet été, de nouvelles ouvertures exceptionnelles auront lieu dans d’autres localités touristiques emblématiques en Italie » a expliqué Flavio Briatore dans un communiqué.

Un lieu luxueux, des pizzas et du divertissement

Ce deuxième établissement de la Côte d’Azur, après celui ouvert à Monte-Carlo en 2020, promet aux convives une splendide terrasse à proximité immédiate du port, place de l’Hôtel de Ville. En plus d’être présent dans ce lieu emblématique, le restaurant Crazy Pizza Saint-Tropez disposera de plus de 80 places assises, d’une vaste zone extérieure et d’un espace bar dédié aux cocktails et apéritifs.

À la carte, il sera possible de retrouver les fameuses pizzas sans levure, à la croûte fine et aux ingrédients ultra frais mais aussi des pâtes et des salades. Sans oublier des vins soigneusement sélectionnés et des desserts gourmands.

Mais le clou du spectacle, c’est sans hésiter les pizzaïolos qui feront tournoyer leur pâte en l’air, au rythme de musiques parfaitement choisies. De quoi mettre en valeur ce savoir-faire ancestral qui incarne l’art culinaire italien.

Chez Crazy Pizza, un menu gastronomique gratuit pour chiens !