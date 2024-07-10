Crazy Pizza – пиццерия Флавио Бриаторе откроется в Сен-Тропе

Новая пиццерия открывается в начале июля.

Открывается еще один новый ресторан монакского резидента Флавио Бриаторе! После новых ресторанов Crazy Pizza в Лондоне, Порто-Черво на Сардинии и скоро в Форте-деи-Марми в Италии, сеть ресторанов пришла в Сен-Тропе.

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«Этот новый великолепный ресторан укрепляет нашу тесную связь с морем и наше стремление предоставить высококачественные услуги в самых гламурных туристических местах. Сегодня Crazy Pizza уже работает на Изумрудном побережье, на лигурийской ривьере и на Лазурном берегу, а этим летом намечены новые эксклюзивные открытия в других знаковых туристических местах Италии», объясняет Флавио Бриаторе в официальном заявлении.

Шикарное место, пиццы и развлечения

Это второе заведение на Лазурном берегу после ресторана, открытого в Монте-Карло в 2020 году, предлагает посетителям великолепную террасу в непосредственной близости от порта, на площади городской ратуши. Помимо расположения в таком культовом месте, ресторан Crazy Pizza Сен-Тропе имеет более 80 посадочных мест, просторную прилегающую территорию и площадь для бара с коктейлями и аперитивом.

В меню – знаменитые пиццы из бездрожжевого теста, с тонкой корочкой и свежайшими ингредиентами, а также паста и салаты. Их сопроводят тщательно отобранные вина и изысканные десерты.

Но гвоздь программы – безусловно, сами пиццайоло, раскручивающие в воздухе тесто в ритме идеальной музыкальной программы. Ресторан воспевает вековой опыт, воплощающий итальянское кулинарное искусство.

Crazy Pizza предлагает бесплатное гастрономическое меню для собак!