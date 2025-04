Flavio Briatore: “Monaco è un paradiso”. Il magnate italiano incoronato Ambasciatore di buona volontà 2025

Nel corso di una scintillante cerimonia organizzata presso l’Hôtel de Paris dal Monaco Ambassadors Club, il leggendario uomo d’affari Flavio Briatore ha ricevuto uno dei più importanti riconoscimenti del Principato, che consolida il suo status di icona monegasca.

Lo scorso 4 aprile la Salle Empire dell’Hôtel de Paris ha fatto da elegante sfondo alla celebrazione del residente monegasco Flavio Briatore, nominato Ambasciatore di buona volontà di Monaco per l’anno 2025. Il Principe Alberto II ha consegnato personalmente il prestigioso riconoscimento al suo amico di vecchia data, elogiandone lo straordinario contributo al Principato.

“Siamo qui per celebrare quest’uomo straordinario, che è stato un grande amico del Principato per molti anni”, ha dichiarato il Principe. “È stato molto attivo a Monaco, dando vita a illustri società ed enti di intrattenimento, e noi lo ringraziamo per questo: per aver riunito le persone nel Principato”.

“Monaco è la mia città natale”

Visibilmente commosso durante la cerimonia, Briatore, 74enne, ha condiviso un discorso toccante: “Ci tengo a ringraziare il Principe Alberto, che conosco dal 1993. Grazie di avermi scelto com Ambasciatore di buona volontà: è un onore per me, e anche una grande emozione”.

In un’intervista esclusiva rilasciata a Cassandra Tanti di Monaco Life, l’imprenditore italiano ha confidato: “È davvero un onore per me. Vivo a Monaco da 15 anni ormai e posso dire con molta onestà che mi sento a casa”.

“Per me, è il miglior luogo al mondo per vivere. Nell’arco di vent’anni, con la Formula 1 sono stato in tutti i Paesi osservandoli da tutte le angolazioni, e non ho mai visto un posto come Monaco. È sicuro, pulito, il clima è piacevole: è un paradiso”, ha aggiunto.

Il marchio Twiga di Flavio Briatore ufficialmente venduto: “L’inizio di una nuova era”

Dalla F1 all’impero alberghiero

Dopo aver portato a casa sette campionati del mondo in Formula 1 con Benetton e Renault, Briatore si è indirizzato verso il settore dell’ospitalità, fondando la Billionaire Society e il Groupe Majestas, e creando a Monaco strutture di fama mondiale, come Cipriani, Cova, Billionaire e Twiga. Oggi dirige il team BWT Alpine F1 e supervisiona l’espansione internazionale del suo brand Crazy Pizza.

Flavio Briatore: dalla F1 alle notti monegasche, una vera storia di successo

La nomina di Ambasciatore corona un percorso straordinario, che lo ha visto arrivare dal suo paese natale di Verzuolo in Italia fino alle vette del mondo degli affari internazionali, con Monaco a fare da porto di appoggio.