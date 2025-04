Flavio Briatore : « Monaco est un paradis » – Le magnat italien couronné Ambassadeur de bonne volonté 2025

Dans une cérémonie éblouissante à l’Hôtel de Paris organisée par le Monaco Ambassadors Club, l’homme d’affaires légendaire Flavio Briatore a reçu l’un des plus grands honneurs de la Principauté, consolidant son statut d’icône monégasque.

Le 4 avril dernier, la Salle Empire de l’Hôtel de Paris s’est transformée en écrin de glamour pour célébrer le résident monégasque Flavio Briatore, désigné Ambassadeur de bonne volonté de Monaco pour l’année 2025. Le Prince Albert II a personnellement remis cette distinction prestigieuse à son ami de longue date, saluant sa contribution exceptionnelle à la Principauté.

« Nous sommes ici pour célébrer cet homme merveilleux, qui a été un grand ami de la Principauté pendant de nombreuses années », a déclaré le Prince. « Il a été très actif à Monaco, créant d’excellentes entreprises et entités de divertissement, et nous vous remercions pour cela – pour avoir rassemblé les gens dans la Principauté. »

« Monaco est ma ville natale »

Visiblement ému lors de la cérémonie, Briatore, 74 ans, a livré un discours touchant : « Je tiens à remercier le Prince Albert, que je connais depuis 1993. Merci de m’avoir choisi comme Ambassadeur de bonne volonté – c’est un honneur pour moi, et très émouvant également. »

Dans une interview exclusive accordée à Cassandra Tanti de Monaco Life, l’entrepreneur italien a confié : « C’est vraiment un honneur. Je vis à Monaco depuis 15 ans maintenant, et je peux honnêtement dire que je me sens chez moi. »

« Pour moi, c’est le meilleur endroit où vivre au monde. En Formule 1, pendant 20 ans, nous sommes allés dans tous les pays et les avons vus sous tous les angles, et je n’ai jamais vu d’endroit comme Monaco. C’est sûr, propre, le temps est bon – c’est un paradis », a-t-il ajouté.

De la F1 à l’empire hôtelier

Après avoir remporté sept championnats du monde en Formule 1 avec Benetton et Renault, Briatore s’est réorienté vers le secteur de l’hospitalité, fondant le Billionaire Society et le Groupe Majestas, et apportant à Monaco des établissements de renommée mondiale comme Cipriani, Cova, Billionaire et Twiga. Aujourd’hui, il dirige l’équipe BWT Alpine F1 et supervise l’expansion internationale de sa marque Crazy Pizza.

Cette nomination vient couronner un parcours exceptionnel, de son village natal de Verzuolo en Italie jusqu’aux sommets du monde des affaires international, avec Monaco comme port d’attache.