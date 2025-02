« Flavio n’écoute pas les conneries » : Guenther Steiner décrypte la méthode Briatore chez Alpine

Avec une approche sans compromis, Flavio Briatore semble bien parti pour redonner à Alpine l’élan nécessaire pour retrouver les sommets © Alpine F1 Team on Instagram

Depuis son retour chez Alpine F1, Flavio Briatore semble redonner un élan à l’équipe française. Son approche pragmatique fait l’unanimité auprès de ceux qui l’entourent, à commencer par Guenther Steiner, manager de l’écurie de Formule 1 Haas jusqu’en 2024, qui l’évoque dans une interview accordée à GP Blog.

L’actuel Conseiller exécutif d’Alpine F1, le résident monégasque, fait parler de lui. L’ancien conseiller de Benetton et Renault a retrouvé son rôle de guide au sein de l’équipe française, et selon Guenther Steiner, son impact ne fait aucun doute : « Flavio adopte une approche très pratique et n’écoute pas les conneries. »

Un message clair, presque un mantra pour celui qui ne se perd pas dans des discours inutiles, mais se concentre sur l’essentiel : « C’est juste son approche pratique. Le plus gros travail qu’il doit faire, il le fait. Il fait le ménage. C’est son plus gros travail parce qu’il ne se soucie pas de savoir s’il doit nettoyer. Pour lui, c’est comme si je faisais un travail. Je ne suis pas M. Gentil. Je ne suis pas M. Méchant. Je fais mon travail. »

Le grand retour de Flavio Briatore en Formule 1 en tant que Conseiller exécutif chez Alpine

Un besoin de remise en ordre chez Alpine

Depuis des années, Alpine peine à trouver sa voie. Le manque de direction et les changements fréquents ont déstabilisé l’équipe, comme le souligne Steiner : « Quelle que soit l’agitation qu’ils ont eue, l’équipe n’avait tout simplement plus de vision. Aucune orientation, rien. Ce ne sont que des gens qui font du travail.» Mais l’arrivée de Briatore marque un tournant. « Flavio entre là-dedans, regarde autour de lui et dit : ‘Qu’est-ce que tous ces gens font en fait ?’ Eh bien, la moitié d’entre eux ne font rien parce que cela n’a jamais été défini. »

Une vision claire, nette et précise

Loin des querelles et des réunions sans fin, Briatore semble avoir une vision bien précise de ce qu’il doit accomplir. « Il fait le tri dans ce qui existe et s’appuie dessus. Tous les autres sont arrivés en construisant, et il y avait une masse de gens. Il n’y avait plus de vision claire là-bas. » L’ancien patron de Renault semble donc être l’homme de la situation pour remettre l’équipe sur la bonne voie.

La méthode Briatore : les résultats avant tout

Sa méthode est simple, et elle n’épargne personne : « Si tu es bon, tu restes là. Si tu n’es pas bon, tu pars. » Cela se vérifie dans sa gestion des pilotes. Briatore a pris sous son aile Franco Colapinto, un pilote souvent ignoré par d’autres : « Tout le monde parlait de Colapinto. Le seul qui l’a pris en charge, c’est Flavio. Faisons-le, il a dit, d’accord, j’ai ce type. Je ne sais pas ce que je vais faire de lui, mais je le prends. » Et comme le souligne Steiner, cette capacité à prendre des décisions rapides et efficaces fait la force de Briatore : « Il a le respect des gens [d’Alpine] pour faire ce qu’il doit faire. »

Ce qu’en pense Briatore lui-même

De son côté, Flavio Briatore affiche un optimisme mesuré pour l’avenir son équipe. Après une année 2024 difficile, Alpine prépare une réorganisation stratégique pour 2025 et vise le podium en 2027. Ses propos, recueillis par La Gazzetta dello Sport, révèlent les ambitions ambitieuses du groupe français, renforcées par un retour du partenaire officiel énergie et carburant italien Eni, après 25 ans d’absence.

« Nous avons compris ce qui ne fonctionnait pas au sein de l’équipe », a confié Flavio Briatore, expliquant la transition après un début de saison chaotique en 2024. L’Italien de 74 ans, de retour en tant que conseiller de l’équipe, a rapidement pris les rênes pour redresser la situation. « Maintenant que nous avons tout mis en ordre, nous pouvons travailler pour nous améliorer », a-t-il ajouté, soulignant les progrès déjà accomplis.

Des ambitions claires jusqu’en 2027

En 2025, Alpine entend rester dans le top 6 du championnat, avec la possibilité de viser quelques podiums. « Nous avons beaucoup plus de marge aérodynamique que McLaren et Ferrari », estime Briatore. L’objectif plus ambitieux pour 2026 sera d’être régulièrement sur le podium, avec une présence dans la moitié des Grands Prix. Mais la véritable cible reste 2027, où Alpine se fixe pour ambition de « se battre pour le titre ».

Gerhard Berger, ancien pilote d’Alpine et proche de Briatore, soutient cette dynamique. Selon lui, Flavio Briatore est « exactement l’homme qu’il faut » pour l’équipe à ce stade de son développement. « Six mois ont suffi à Flavio. Et je pense que ça va encore s’améliorer. » Un changement radical a été apporté avec la décision de passer aux moteurs Mercedes en 2026, un choix qualifié de « probablement la bonne décision » par Berger.

Encore un peu de patience en 2025

Le patron d’Alpine, Oliver Oakes, a toutefois tempéré les attentes pour 2025. Bien que l’équipe vise à se rapprocher du groupe de tête, « il n’y a pas de solution miracle », admet-il. Le travail de fond continue pour fabriquer une voiture plus compétitive, mais les fans devront patienter pour voir de réels progrès significatifs. « Tout est sur 2026 », a conclut Oakes, soulignant que cette saison sera cruciale pour les ambitions futures d’Alpine.

