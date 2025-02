Il marchio Twiga di Flavio Briatore ufficialmente venduto: “L’inizio di una nuova era”

LMDV Capital ha firmato un accordo per l'acquisizione del marchio Twiga e di quattro locali del Gruppo Majestas ©Flavio Briatore su Facebook

Un nuovo ristorante aprirà all’interno del Twiga Monte-Carlo.

Tre mesi fa, la stampa italiana annunciava l’acquisto di Twiga da parte di Lmdv Capital. Oggi, l’acquisizione del brand lanciato da Flavio Briatore è finalmente ufficiale.

Nell’accordo rientrano quattro locali: Twiga Forte dei Marmi, Twiga Monte-Carlo, Twiga Baia Beniamin e il Billionaire di Porto Cervo, che diventerà Twiga la prossima stagione.

Secondo quanto dichiarato da Leonardo Maria Del Vecchio, presidente di Lmdv Capital, l’operazione rappresenta un investimento da 50 milioni di euro. Attraverso la filiale Triple Sea Food, Lmdv Capital punta a rafforzare la sua presenza nel settore dell’hospitality di lusso in Italia e nel Principato.

La fusione di Triple Sea Food e Twiga ha dato vita a un nuovo gruppo: Lmdv Hospitality, che vuole diventare un punto di riferimento nel settore alberghiero e della ristorazione di lusso.

Sono in programma diversi progetti di trasformazione a Forte dei Marmi, Monte-Carlo e Porto Cervo, specialmente con l’apertura di un ristorante Vesta a Monaco.

“Un’icona del luxury entertainment”

“Oggi è arrivato il momento di affidarlo [Twiga] a una realtà capace di valorizzarne il futuro con una visione ambiziosa e strutturata. […] Auguro a Leonardo Maria e al team di Triple Sea Food un futuro ricco di meritati successi”, è quanto ha scritto Flavio Briatore, che ha ceduto il brand per concentrarsi sulla Formula 1, sul suo account Instagram.

“Lmdv Hospitality ha il potenziale per portare Twiga a un nuovo livello, rispettandone il Dna e aprendo la strada a nuove opportunità di crescita”, ha concluso.

Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, Marco Talarico, amministratore delegato di Lmdv Capital, ha dichiarato: “Dopo aver costruito un’identità solida con Triple Sea Food, fondata su qualità e innovazione, ora acceleriamo il nostro percorso con l’integrazione di Twiga…”.

“Questa operazione non è una semplice acquisizione, ma l’inizio di una nuova era: ristorazione, intrattenimento e lifestyle si fondono per creare destinazioni iconiche, in grado di dettare tendenze e attrarre un pubblico internazionale…”.

Lmdv deterrà oltre l’80% della nuova società, mentre la famiglia Wertheimer, proprietaria di Chanel e attualmente azionaria di Triple Sea Food, rivaluterà la sua posizione nei prossimi mesi.

