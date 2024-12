Flavio Briatore cede il Twiga a LMDV Capital

L’acquisizione di Twiga da parte di LMDV Capital dovrebbe concludersi nel primo trimestre del 2025.

Secondo il Corriere della Sera e Il Mattino, Leonardo Maria Del Vecchio, a capo del gruppo LMDV Capital, ha annunciato l’acquisto del Twiga, gestito dall’imprenditore e residente monegasco Flavio Briatore.

L’acquisizione, che sarà completata all’inizio del 2025, riguarda quattro prestigiosi locali di proprietà del gruppo Majestas di Flavio Briatore: Twiga Forte dei Marmi, Twiga Monte Carlo, Twiga Baia Beniamin e il ristorante Billionaire di Porto Cervo, che diventerà un Twiga il prossimo anno.

Triple Sea Food, filiale di LMDV Capital, gestisce già locali noti come Vesta Milano e Casa Fiori Chiari. Con l’aggiunta dei locali Twiga, il gruppo assumerà più di 600 persone e prevede un fatturato di 50 milioni di euro entro la fine del 2024.

Il gruppo intende diventare uno dei principali protagonisti del settore alberghiero e della ristorazione di lusso in Italia. In un comunicato stampa, Leonardo Maria Del Vecchio ha spiegato: “Questa acquisizione conferma il nostro impegno per lo sviluppo del settore dell’hospitality italiana, un comparto che riteniamo fondamentale per il futuro del Paese”.

Flavio Briatore cede il timone per dedicarsi alla F1

Flavio Briatore, che ha fondato Twiga nel 2000, ha deciso di vendere il brand per concentrarsi sui suoi progetti di Formula 1: “Il mio impegno come capo di Alpine Formula One Team, richiede la mia massima attenzione, rendendo necessario un minore coinvolgimento nell’ operatività del gruppo. […] Sono sicuro che Triple Sea Food saprà portare avanti progetti ambiziosi per Twiga, proseguendo il percorso di crescita di un marchio iconico che è parte della mia storia personale e professionale. […] Auguro buon lavoro a Leonardo Maria e al suo team”, ha dichiarato in un comunicato.

Majestas, il gruppo diretto da Flavio Briatore, continuerà comunque a far crescere i brand Billionaire e Crazy Pizza, con ambizioni crescenti sulla scena internazionale.

LMDV Capital prevede dei cambiamenti importanti, specialmente l’apertura di un ristorante Vesta a Monaco e l’aggiunta di nuovi spazi interessanti a Porto Cervo.