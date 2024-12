Flavio Briatore cède Twiga à LMDV Capital

Lmdv Capital a signé un accord pour l'acquisition de la marque Twiga et de 4 sites du groupe Majestas © Twiga Monte-Carlo

La clôture de l’acquisition de Twiga par LMDV Capital est prévue pour le premier trimestre 2025.

Selon Corriere della Sera ou Il Mattino, Leonardo Maria Del Vecchio, à la tête de son groupe LMDV Capital, a annoncé l’achat de Twiga, dirigé par l’entrepreneur et résident monégasque Flavio Briatore.

Publicité

Cette acquisition, qui sera finalisée début 2025, inclut quatre lieux prestigieux appartenant au groupe Majestas de Flavio Briatore : Twiga Forte dei Marmi, Twiga Monte Carlo, Twiga Baia Beniamin et le restaurant Billionaire de Porto Cervo, qui deviendra un Twiga l’an prochain.

Triple Sea Food, filiale de LMDV Capital, gère déjà des établissements réputés comme Vesta Milano et Casa Fiori Chiari. Avec l’ajout des établissements Twiga, le groupe emploiera plus de 600 personnes et vise un chiffre d’affaires de 50 millions d’euros fin 2024.

Le groupe compte bien devenir un acteur majeur dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration de luxe en Italie. Dans un communiqué, Leonardo Maria Del Vecchio a expliqué : « Cette acquisition confirme notre engagement dans le développement du secteur hôtelier italien, un secteur que nous pensons fondamental pour l’avenir du pays. »

Flavio Briatore : de la F1 aux nuits monégasques, itinéraire d’une success story

Flavio Briatore passe le relais pour se consacrer à la F1

Flavio Briatore, qui a fondé Twiga en 2000, a décidé de céder sa marque pour se concentrer davantage sur ses projets en Formule 1 : « Mon engagement renouvelé pour la Formule 1 nécessite toute mon attention et beaucoup de temps, ce qui rend nécessaire une moindre implication dans les opérations du Groupe. Je suis convaincu que Triple Sea Food saura poursuivre le développement de Twiga tout en respectant l’héritage de la marque. Je souhaite bonne chance à Leonardo Maria Del Vecchio et à son équipe », a-t-il confié dans un communiqué à Montenapo Daily.

Majestas, le groupe dirigé par Flavio Briatore, continuera néanmoins à développer les marques Billionaire et Crazy Pizza, avec une ambition toujours aussi forte à l’international.

LMDV Capital prévoit des transformations importantes, notamment l’ouverture d’un restaurant Vesta à Monaco et l’ajout de nouveaux espaces prestigieux à Porto Cervo.