Twiga переходит в новые руки: Флавио Бриаторе объявил о начале новой эры

Компания LMDV Capital официально приобрела бренд Twiga и четыре заведения, принадлежавших Majestas Group. © Флавио Бриаторе в Facebook

В Twiga Monte-Carlo откроется новый ресторан.

Три месяца назад итальянская пресса сообщила о поглощении бренда Twiga компанией LMDV Capital. Сегодня эта новость подтвердилась: легендарный бренд, созданный Флавио Бриаторе, переходит в новые руки.

Pеклама

Сделка охватывает четыре знаковых заведения: Twiga Forte dei Marmi, Twiga Monte-Carlo, Twiga Baia Beniamin и ресторан Billionaire в Порто-Черво, который со следующего сезона будет переименован в Twiga.

По словам Леонардо Марии Дель Веккьо, председателя совета директоров LMDV Capital, эта сделка представляет собой инвестицию в размере 50 миллионов евро. Через свою дочернюю компанию Triple Sea Food LMDV Capital намерена усилить свои позиции в сегменте роскошных ресторанов в Италии и Княжестве Монако.

В результате слияния Triple Sea Food и Twiga будет создана новая группа: LMDV Hospitality, которая стремится стать эталоном в сфере отелей и ресторанов премиум-класса.

Амбициозные проекты преобразований уже запланированы в Форте-дей-Марми, Монте-Карло и Порто-Черво, включая открытие нового ресторана Vesta в Монако.

«Икона индустрии развлечений премиум-класса»

Флавио Бриаторе решил передать управление брендом Twiga, чтобы сосредоточиться на своих проектах в «Формуле-1». Об этом он сообщил в Instagram, подчеркнув, что «Twiga всегда была иконой индустрии развлечений премиум-класса и одним из самых ярких брендов нашей группы. Сейчас настал момент передать её в руки компании, которая сможет развивать её дальше благодаря чёткому плану и амбициозному видению будущего».

«LMDV Hospitality готова вывести Twiga на новый уровень, сохраняя её уникальный стиль и открывая новые горизонты для роста», — заявил он.

Генеральный директор LMDV Capital Марко Таларико в интервью Il Corriere della Sera подчеркнул: «Создав сильный бренд Triple Sea Food с акцентом на качество и инновации, мы готовы сделать следующий шаг. Интеграция с Twiga позволит нам ускорить развитие и выйти на новый уровень…»

«Эта сделка — не простая покупка. Она открывает новые возможности, объединяя рестораны, развлечения и стиль жизни в уникальные пространства, которые становятся законодателями моды и привлекают гостей со всего мира…»

LMDV Capital станет владельцем более 80% акций новой компании. В то же время семья Вертхаймер, владельцы Chanel и нынешние акционеры Triple Sea Food, намерены пересмотреть свою стратегию в ближайшие месяцы.

Флавио Бриаторе: от «Формулы-1» до ночной жизни Монако — история успеха