La marque Twiga de Flavio Briatore officiellement rachetée : « le début d’une nouvelle ère »

Un nouveau restaurant ouvrira au sein du Twiga Monte-Carlo.

Il y a trois mois, la presse italienne annonçait la reprise de Twiga par LMDV Capital. Aujourd’hui, l’acquisition de l’enseigne lancée par Flavio Briatore est officielle.

Le deal concerne quatre établissements : Twiga Forte dei Marmi, Twiga Monte-Carlo, Twiga Baia Beniamin et le restaurant Billionaire de Porto Cervo, qui sera rebaptisé Twiga dès la prochaine saison.

Selon Leonardo Maria Del Vecchio, président de LMDV Capital, cette opération représente un investissement de 50 millions d’euros. LMDV Capital, via sa filiale Triple Sea Food, vise à renforcer son activité dans la restauration de luxe en Italie et en Principauté.

Flavio Briatore, qui cède Twiga pour se concentrer sur ses projets en Formule 1, a déclaré dans un communiqué, comme le confirme Il Corriere della Serra : « Aujourd’hui, le moment est venu de le confier à une réalité capable de valoriser son avenir avec une vision ambitieuse et structurée. Je souhaite à Leonardo Maria et à l’équipe Triple Sea Food un avenir plein de succès. »

La fusion entre Triple Sea Food et Twiga donne naissance à un nouveau groupe : LMDV Hospitality, qui devrait devenir une référence dans le secteur hôtelier et de la restauration de luxe.

Des projets de transformation sont prévus à Forte dei Marmi, Monte-Carlo et Porto Cervo, avec notamment l’ouverture d’un restaurant Vesta à Monaco.

« Nous construisons quelque chose d’unique »

« Twiga a été une icône du divertissement de luxe et l’une des marques les plus prestigieuses de notre groupe. Aujourd’hui, le moment est venu de le confier à une entité capable de valoriser son avenir avec une vision ambitieuse et structurée », a déclaré Flavio Briatore sur son compte Instagram.

« LMDV Hospitality a le potentiel pour porter Twiga à un nouveau niveau, tout en respectant son ADN et en ouvrant la voie à de nouvelles opportunités de croissance », a-t-il conclu.

De son côté, Marco Talarico, PDG de LMDV Capital, a déclaré dans un communiqué à Il Corriere della Serra : « Après avoir construit une identité solide avec Triple Sea Food, fondée sur la qualité et l’innovation, nous accélérons désormais notre chemin avec l’intégration de Twiga… ».

« Cette opération n’est pas une simple acquisition, mais le début d’une nouvelle ère : la restauration, le divertissement et le style de vie fusionnent pour créer des destinations iconiques, capables de dicter les tendances et d’attirer un public international… ».

LMDV Capital détiendra plus de 80 % de la nouvelle entité, tandis que la famille Wertheimer (qui détient Chanel), actuellement actionnaire de Triple Sea Food, réévaluera sa position dans les mois à venir.

