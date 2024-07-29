Riviera Radio: фонограмма красивой жизни

Мы посетили студию радиостанции Riviera Radio и встретились с ее генеральным директором, Полем Кавана, и Эдуардом Уийе, ответственным на продажи и маркетинг, чтобы поговорить о «новом имидже» после ребрендинга радиостанции в этом году.

Поль Кавана объясняет: «Княгиня Грейс задумала радиостанцию около 40 лет назад, когда еще не было ни международной прессы, ни спутниковой связи, ни интернета. Американские друзья Княгини приезжали в Монако, и чувствовали себя потерянными, потому что не знали, что происходит в мире. Княгиня Грейс предложила создать что-нибудь, чтобы помочь людям оставаться в курсе событий в мире. У Монако была своя радиочастота, так и зародилась эта идея.»

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В то время радио слушали 85-90% населения. Спустя 40 лет ежедневно слушает радио 80% населения мира. «Радио – как СМИ – сопровождает людей», заявляет г-н Кавана.

Новый слоган – «Good vibes, good life!» – отражает динамичный дух радиостанции © Riviera Radio

Riviera Radio сегодня

Возраст целевой ежедневной аудитории – старше 25-30 лет. Сначала радиостанция должна была вещать только на английском языке, но теперь она располагает более широкой базой со многими англофонами и другими слушателями, для которых английский является вторым языком.

Основная публика – резиденты Княжества, но радиостанцию слушают и туристы, благодаря рекламе в аэропорте Ниццы и в конторах по аренде автомобилей, среди прочих. Как указывает само название радиостанции, она вещает не только на Монако. Короткие волны имеют «прицельную» дальность, так что через антенны, возвышающиеся на побережье, радиостанция может вещать «от Санремо до Сан-Тропе», и даже до острова Русс на Корсике, а также на яхты в акватории Лазурного берега, и все – на единой частоте (106.5).

Единственная радиостанция на Лазурном берегу с новостями на английском языке © Шейла Маккаррон (Sheila McCarron)

«Good vibes, good business»

Радиостанция на 100% частная, она пользуется популярностью в мире бизнеса Канн/Антиб, Ниццы и Монако. Многие рекламодатели Riviera Radio работают с радиостанцией уже больше 25 лет, потому что она «дает результаты», благодаря занятости слушателей на местных предприятиях (банках, ресторанах, культурных мероприятиях). Радиостанция также физически присутствует на таких мероприятиях, как Monaco Yacht Show, Гран-при, морской салон в Каннах, теннисные матчи, Top Marques и прочие.

Эта графика нацелена на мир бизнеса © Riviera Radio

Riviera Radio также проводит собственные мероприятия. В Каннах, на одном из таких событий местные предприятия смогли дать свою оценку радиостанции. Еще одно событие было организовано на крыше в Ницце, а 9 октября в отеле Hermitage пройдет торжественный прием с участием более 200 партнеров, клиентов и спонсоров. «Многие наши слушатели ведут с нами дела», объясняет г-н Кавана.

Что вещаем?

Утром акцент делается на информацию и новости. Радиостанция сотрудничает с BBC, что дает ей эксклюзивные права транслировать новости BBC все утро. Это – отличный источник, «крупная марка поставщика информации», как подчеркивает Поль Кавана.

Каждый час идут региональные новости, уделяющие особое внимание событиям, касающимся повседневной жизни людей, таким как перекрытие дорог из-за спортивных мероприятий.

Широко транслируются спортивные новости, а также экономическая информация, которую банк Barclays спонсирует уже 25 лет.

Существует приложение Riviera Radio (IOS и Android): «нажмите один раз, чтобы слушать, или два раза, чтобы читать новости.»

В отличие от большинства СМИ, радиостанция также передает информацию в реальном времени, например, о дорожном трафике. Действительно, это – первая и единственная радиостанция Лазурного берега, вещающая в прямом эфире. Штаб-квартира Radio Riviera находится в Монако, но радиостанция заключила договор с Францией на 35 лет. Это – единственная радиостанция во Франции с таким статусом, а следовательно… у нее нет конкуренции!

«Социальное радио уже много лет!»

Мы спросили у руководителей, считают ли они свое радио коммунальным. «Мы близки к своей публике. Это – двусторонняя связь. У нас есть базовая община. 10-15 лет назад люди увлекались социальными сетями, но радио носит социальный характер уже много лет! Люди звонят нам, мы предоставляем им эфир, мы предлагаем выгодные цены, они нам присылают фотографии и письма с благодарностями. 20 лет назад людям надо было выражать свое мнение, и радио идеально подходило для этого», ответил Поль Кавана. Сегодня радиостанция насчитывает 12 000 подписчиков в Facebook, 4 000 — 5 000 – в Instagram и широко представлена в деловом мире через LinkedIn (6 000 подписчиков). Также распространяется информационный бюллетень. «Люди пользуются нашим эфиром по-разному», объясняет г-н Кавана. «Мы вещаем в стриминге на интернете, люди слушают нас на своих смартфонах. Мы – не просто радио, мы – международное СМИ и марка.»

Кстати, о марке…

Полгода назад радиостанция сменила стратегию, в частности, переориентировавшись на Instagram. Логотип работал уже 12-13 лет и целью было освежить и модернизировать имидж для более молодой публики, сохранив старые элементы, такие как темносиний и золотой цвета, символы роскоши и исключительности.

Но это еще не все! «Речь – не столько о возрасте слушателей, сколько об их аппаратах», ответил г-н Кавана. «Технология открывает перед нами новые возможности. В начале мы вещали на коротких волнах на Монако и его окрестности. Эта зона расширилась, появилось цифровое радио (DAB), потом социальные сети. Наконец, у нас появился свой веб-сайт с посетителями со всего мира.»

«Мы также вещаем на умных громкоговорителях, у нас есть подкасты, которые можно загружать. Наушники сегодня очень хорошо продаются, продолжил он, так что намного больше народа слушает в пути» фонограмму красивой жизни.