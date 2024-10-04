Школа будущего Монако — магнит для новых технологий?

Перед полным залом, в котором собрались родители, чиновники и просто заинтересованные слушатели, участники дискуссии обсуждали актуальные вопросы образования и технологий.

Стоит ли поставить использование новых технологий на паузу? На конференции, организованной Молодёжной экономической палатой Монако в рамках «Деловых завтраков», модератором которой выступил Шарли Нестор, директор департамента национального образования, молодежи и спорта Жан-Филипп Венси (Jean-Philippe Vinci) и соучредитель British School of Monaco Елена Салливан-Приходько (Olena Sullivan-Prykhodko) обсудили тему «Роль образования в Княжестве».

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Стратегический вызов для имиджевой привлекательности Монако

Вопрос образования имеет большое значение для жителей и играет важную роль в имиджевой привлекательности Княжества. Во время конференции выступающие отметили важность качественного образования в привлечении талантливых людей и международных семей в Монако.

«Семьи предпочитают жить там, где система образования на высшем уровне. С учетом текущих событий в Великобритании, все больше британских семей рассматривают возможность переезда в Княжество», — отметила Елена Салливан-Приходько. Она привела пример одной семьи, которая недавно, выбирая лучшую школу для своего ребенка, решила поселиться в Монако.

Цифровые технологии на службе образования

Тема цифровых технологий стала одной из основных во время дискуссии. Несмотря на то что они открывают огромные возможности для образования, к их использованию нужно подходить обдуманно и осторожно.

«Правительство активно занимается оснащением школ современным оборудованием, — пояснил Жан-Филипп Венси, подчеркнув при этом необходимость внимательно следить за тем, как дети используют эти технологии. — Цифровые инструменты не должны использоваться бесконтрольно. Рядом с ребенком всегда должен находиться взрослый». Также он обратил внимание на возможные негативные последствия чрезмерного использования экранов молодыми людьми, называя это «цифровой пустышкой», которая может иметь «катастрофические» последствия. Тем не менее, Венси призвал не демонизировать цифровые технологии: «Подросток не будет сидеть перед экраном, если реальная жизнь будет для него более интересной».

© Молодёжная экономическая палата Монако / Филипп Фитт

Мобильные телефоны запрещены на территории всех школ – как государственных, так и частных, в том числе в British School of Monaco. Однако цифровое образование остается важной частью учебного процесса благодаря грамотному контролю и обучению правильному использованию технологий, а не просто их запрету. Елена Салливан-Приходько рассказала, что в British School of Monaco дети начинают изучать программирование с самого раннего возраста и учатся «использовать поисковик Google осознанно и ответственно».

В то время как цифровые инструменты используются в школе с начальных классов, в British School of Monaco они ограничиваются стенами учебного заведения. Недавно в партнерстве с Monaco Telecom был разработан проект Phonewall: ученикам предоставляют восстановленные телефоны Nokia 3210, что позволяет ограничить использование технологий исключительно функциональными задачами. «Очень хорошая идея», – прокомментировал Жан-Филипп Венси, выразив «заинтересованность в дальнейшем изучении результатов и открытость к экспериментам».

Новинки для ключевых событий 2024 года в Монако

Искусственный интеллект — возможность, требующая разумного применения

В наше время искусственный интеллект — это одна из тех технологий, которые меняют общество, и образование не является исключением. Жан-Филипп Венси и Елена Салливан-Приходько видят в ИИ мощный инструмент для обучения, при условии, что его использование будет хорошо продумано и находиться под контролем. Особое внимание при этом уделяется развитию у школьников навыков распознавания достоверной информации.

Сегодня утром Жан-Филипп Венси выразил обеспокоенность тем, что молодое поколение все чаще черпает знания исключительно из социальных сетей. «Как мы можем обеспечить доступ молодежи к действительно надежной информации?» — подчёркнул он.

«Студенты и учителя уже активно применяют ИИ, и результаты действительно впечатляют», – отметил он, сравнив внедрение искусственного интеллекта в процесс обучения с появлением калькулятора, который в свое время тоже вызывал споры, но теперь стал привычным и необходимым инструментом. Венси убежден, что ИИ пройдет тот же путь, и не исключает, что в будущем его использование на экзаменах станет допустимым, но при условии, что ученики также будут развивать и другие необходимые навыки.