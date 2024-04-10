Новинки для ключевых событий 2024 года в Монако

Ознакомьтесь с итогами конференции, организованной Молодежной экономической палаты Монако.

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JCE Monaco пригласила трех ключевых деятелей Княжества: Гаель Талларида, руководителя Monaco Yacht Show, Кристиана Торнатора, генерального комиссара этапа Tour de France в Монако, и Ришара Мику, ответственного за связи и СМИ Автомобильного клуба Монако. Они обсуждали новинки, перспективы и тенденции знаковых событий 2024 года в Княжестве.

Ралли и Гран-при

Автомобильный клуб Монако проводит шесть громких событий в Княжестве с января по май. Он организует три ралли и три Гран-при. В свидетельство своей популярности ежегодно Гран-при Формулы-1 собирает не менее 200 000 посетителей на месте и миллион телезрителей в прямой трансляции.

С первого Гран-при Монако в 1929 году в событие ежегодно вводятся новшества. И маленькие и большие новшества отражаются как на результатах пилотов, так и на впечатлениях зрителей. И автомобили, и сама трасса развиваются в ходе каждого соревнования, следуя новым правилам и техническим заданиям.

В этом году крупных изменений не предвидится, если не считать детали в прокладке трассы. А в 2025 году габариты болидов сократятся в длину с 5 до 4,50 метров, а в ширину – с 2 до 1,80 метров, что упростит обгоны и тем самым добавит зрелищности.

Новое руководство и новые задачи Молодежной экономической палаты Монако

Последний этап Tour de France стартует из Монако 21 июля

В этом нет ничего неожиданного. В этом году знаковый последний этап и гонка на время Tour de France переезжает из столицы и пройдет по дорогам Княжества до Promenade des Anglais в Ницце. Продолжая новшества предыдущих лет, автомобили и автофургоны Tour de France будут исключительно электрическими или гибридными и больше не будут разбрасывать пластмассовые сувениры зрителям на обочинах.

Следует также отметить, что загоны 22 команд будут установлены в легкодоступных для посетителей точках, чтобы они могли видеть вблизи гонщиков и их последние модели карбоновых велосипедов, развивающие скорость свыше 100 км/час.

«Монако – благодатное место для всех спортсменов. Федерация велоспорта Монако ведет очень активную деятельность. Благодаря Tour de France, в этом году у нас рекордное количество членов», рассказывает Кристиан Торнатор.

Monaco Yacht Show – 25 — 28 сентября

Идеальная организация мероприятия занимает целый год: в этом году Monaco Yacht Show покажет новинки от более чем 500 участников, а также 105 суперъяхт и мегаяхт. Его основное отличие от других шоу заключается в том, что это единственное мероприятие, посвященное яхтам длиной 24 метра и больше.

В этом году MYS ожидает яхты длиной до 120 метров. Поскольку экология – в центре внимания этого события, на нем будут представлены более «зеленые» моторные яхты по сравнению с предыдущими годами.

MYS также преобразилось с появлением шлюпок-игрушек для яхт, поскольку клиентура становится все моложе и моложе (30-35 лет сегодня по сравнению со средним возрастом 50 лет раньше).

«Будь то безопасность, качество приема и обслуживания, инфраструктуры, разнообразие ресторанов и международных культур – во время событий в Монако многие пользуются большим успехом этого места», заключает Гаель Талларида.