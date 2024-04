Quelles innovations pour les évènements clés à Monaco en 2024 ?

Voici ce qui est ressorti de la conférence organisée par la Jeune Chambre Economique de Monaco.

Ils étaient trois acteurs clés de la Principauté à être invités par la JCE Monaco : Gaëlle Tallarida, Managing Director du Monaco Yacht Show, Christian Tornatore, Commissaire Général de l’étape du Tour de France à Monaco ainsi que Richard Micoud, Responsable Communication et Médias de l’Automobile Club de Monaco, ont répondu présent pour échanger autour des nouveautés, perspectives et tendances qui marqueront les évènements emblématiques de l’année 2024 en Principauté.

Les Rallyes et Grands Prix automobiles

Il réunit à lui seul six évènements incontournables en Principauté de janvier à mai. Chaque année, l’Automobile Club de Monaco a pour mission d’organiser trois rallyes et trois Grands Prix. Pour témoigner de sa popularité, on ne compte pas moins de 200 000 visiteurs sur place et un million de téléspectateurs en direct pour le Grand Prix de Formule 1.

Depuis 1929, premier Grand Prix de Monaco, des innovations sont mises en place chaque année. Petit ou grand, chaque changement compte, autant pour les performances des pilotes que pour l’expérience des spectateurs. Que ce soit les véhicules ou le circuit, ils sont tous les deux amenés à évoluer sur chaque épreuve pour suivre les nouvelles réglementations et cahier des charges.

Cette année, pas de changements majeurs aux grands prix à venir, si ce n’est des détails lors de la construction du circuit. En revanche, en 2025, les monoplaces passeront de 5 mètres à 4,50 mètres de longueur et de 2 mètres à 1,80 mètres de largeur, ce qui facilitera les dépassements et offrira donc beaucoup plus de spectacle.

La dernière étape du Tour de France au départ de Monaco – 21 juillet

Ce n’est plus une surprise. Cette année, l’emblématique dernière étape et contre la montre du Tour de France se délocalise de la capitale et sillonnera les routes de la Principauté jusqu’à la Promenade des Anglais, à Nice. Pour poursuivre les innovations des années précédentes, les voitures et caravanes du Tour seront exclusivement électriques ou hybrides et ne jetteront plus de « goodies » en plastique pour les spectateurs en bord de route.

On note également que les paddocks des 22 équipes seront placés à des points très accessibles aux visiteurs, qui pourront observer de près les coureurs et leurs tous derniers modèles en carbone qui dépasseront les 100km/h lors de la course.

« Monaco est une terre fertile pour tous les sportifs. De notre côté, la Fédération Monégasque de Cyclisme est très active et n’a jamais connu autant de licenciés que cette année grâce au Tour de France » indique Christian Tornatore.

Le Monaco Yacht Show – 25 au 28 septembre

Il prend une année complète pour être parfaitement organisé : le Monaco Yacht Show accueille cette année les nouveautés de plus de 500 exposants et 105 super et méga yachts. Il se distingue facilement des autres shows puisqu’il est le seul événement 100% dédié aux super yachts de 24 mètres et plus.

Cette année, le MYS attend des bateaux allant jusqu’à 120 mètres de long. Il compte également des bateaux avec une motorisation plus « green » que les années précédentes, l’écologie étant un sujet central de l’évènement.

Le MYS a également dû se réinventer sur la présence de « toys » annexes aux bateaux, puisque la clientèle est de plus en plus jeune (30-35 ans aujourd’hui contre en moyenne 50 ans auparavant).

« Que ce soit la sécurité, la qualité d’accueil, de service, les infrastructures, la diversité des restaurants et les cultures internationales… Tout cela fait que lorsqu’il y a des événements à Monaco, ils sont nombreux à tirer un grand succès de cette place » conclut Gaëlle Tallarida.