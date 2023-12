C’est officiel, la dernière étape du Tour de France 2024 partira de Monaco

Les signatures ont été apposées en présence du Prince Albert II, ce mardi midi au Yacht Club de Monaco.

La convention a été signée par Pierre Dartout, le Ministre d’Etat monégasque et Christian Prudhomme, Directeur du Tour de France. Celle liant Amaury Sport Organisation (ASO), organisateur du Tour de France, à la Principauté. La dernière étape du prochain Tour, à l’été 2024, se déroulera le dimanche 21 juillet et prendra la forme d’un contre-la-montre individuel, au départ de Monaco jusqu’à Nice. Un choix annoncé il y a tout juste un an, notamment parce que Paris sera alors en plein Jeux Olympiques.

Le Ministre d’Etat Pierre Dartout et Christian Prudhomme, directeur du Tour, ont signé la convention relative à la dernière étape de l’édition 2024. ©Palais Princier

« On ne remplace pas Paris comme ça, il fallait du prestige pour finir cet événement, avait d’ailleurs confié Christian Prudhomme il y a un an. On ne pouvait pas rêver mieux avec cette épreuve de vérité entre la Principauté et Nice. » Au Yacht Club de Monaco ce mardi, le Directeur du Tour a émis ses attentes : « J’espère qu’on aura un combat haletant jusqu’au bout ».

« Ça ouvre de très belles perspectives et tout le monde a pu voir, en images, ce que sera le tracé de cette dernière étape contre-la-montre », admet le Prince Albert II au micro de Monaco Info, évoquant également que la dernière fois que cela est arrivé, c’était en 1989. « Ça rajoute un aspect particulier à cette dernière étape et on est très heureux de l’accueillir, très heureux qu’il y ait ce lien historique avec le Tour de France et la Principauté ». La dernière fois que Monaco avait accueilli une étape, c’était en 2009.