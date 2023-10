Tour de France 2024 : Zoom sur les deux dernières étapes à Nice et Monaco

Le Tour de France 2024 s’achèvera à Nice pour la toute première fois de son histoire en raison des Jeux Olympiques de Paris 2024.

Découvrez le parcours détaillé des deux dernières étapes de la prochaine Grande Boucle, qui passeront par l’arrière-pays, Monaco et Nice.

L’avant-dernière étape de ce Tour de France 2024 s’annonce dense, avec peu de vallée au programme et quatre ascensions répertoriées.

Au programme des 132 km, il faudra grimper le Col de Braus (10 km à 6,6%), le Turini (20,7 km à 5,7%), célèbre pour accueillir chaque année le Rallye Monte-Carlo, la Colmiane (7,5 km à 7,1%) et enfin la Couillole, où Tadej Pogacar s’est imposé lors du dernier Paris-Nice.

Au total, 4500 mètres de dénivelé sont attendus.

Pour la première fois depuis 1989, le Tour de France s’achèvera par un contre-la-montre.

De Monaco à Nice, en passant par le Port Hercule, le tunnel du Larvotto, l’avenue Princesse Grace, La Turbie (8,1 km à 5,6%), le Col d’Eze (1,6 km à 8,1%) ou encore Villefranche-sur-Mer pour une arrivée place Massena par la Promenade des Anglais, le tracé de ce contre-la-montre final s’annonce sublime et explosif.

💛 #TDF2024 – Stage 21

🚩 Monaco – @VilledeNice 🏁

📏 35.2 km

⏱ The riders will have to make the best of La Turbie and Col d'Eze.

⏱ Pour ce chrono final, les coureurs affronteront La Turbie, le Col d'Eze avant de plonger sur Nice et la Place Masséna. pic.twitter.com/no5NszL0cR

