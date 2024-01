Nouvelle présidence et nouveaux objectifs pour la Jeune Chambre Économique de Monaco

Clément Maréchal (au centre) accompagné d'Hanna Derrien (à gauche, pôle attractivité) et Lucas Dubois (à droite, pôle international) © Paul Charoy - Monaco Tribune

Clément Maréchal prend la tête de l’association et place l’entreprenariat au cœur de sa feuille de route.

Comme toujours, l’année commence par la nomination d’un nouveau président à la tête de l’association monégasque, il le reste un an. Et comme mot d’ordre, dès ce mois de janvier, l’entrepreneuriat, que Clément Maréchal place au cœur de l’année qui vient.

«Je veux m’inspirer de mon parcours», a-t-il déclaré lors de la conférence de presse qui s’est tenue ce mardi 16 janvier au siège de la Jeune Chambre Économique. Courtier chez Coletti Real Estate Monaco et diplômé de la Hult International business school de Londres, il était jusqu’à aujourd’hui vice-président de la JCEM en charge de la section développement de l’entreprise.

Le but de l’association est d’accompagner les jeunes leaders de demain, en proposant des formations et un réseau d’entreprise pour tous les porteurs de projets de 18 à 40 ans. Qu’ils soient résidents, monégasques ou simplement actifs en Principauté.

Un accompagnement bénévole

Toute l’année, des événements comme le Start Up Meeting ou le concours de création d’entreprise jalonnent le calendrier pour permettre à ces jeunes entrepreneurs de se tester, de progresser et de se faire un réseau.

«On est des bénévoles donc il faut que ce soit du donnant-donnant. On veut que le jeune ait envie de donner de son temps et de son énergie. Nous en retour on lui offre un vrai accompagnement», poursuit Clément Maréchal.

Une association qui compte aujourd’hui 80 membres et qui compte bien agrandir ses effectifs. Notamment grâce à la création d’un nouveau pôle média pour gérer la communication de la Chambre et créer une identité visuelle marquante.