Monaco Business Circle: пространство, где руководители могут быть собой

В роскошном мире деловой элиты Монако, где блеск и статус кажутся непреложными истинами, происходит тихая, но значимая перемена. За закрытыми дверями генеральные директора снимают броню и наконец находят настоящее человеческое общение.

В Княжестве, где конфиденциальность ценится на вес золота, а внешний образ тщательно выверен, Гэвин Шарп смог создать нечто действительно особенное — место, где топ-менеджеры могут позволить себе быть настоящими. Основанный в 2025 году Monaco Business Circle быстро собрал 25 участников — максимум, который организаторы изначально установили. Список желающих попасть в круг продолжает расти, что лишь подтверждает: в высших эшелонах бизнеса Монако не хватает пространств для настоящей откровенности.

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«Мне кажется, все мы отчаянно ищем настоящую связь, — говорит Гэвин Шарп, основатель Riviera Wellbeing. — Есть сотни мест, где можно познакомиться. Сотни коктейльных приёмов. Но почти нигде нельзя просто сказать: “Я на пределе. Команда не справляется. Мне тяжело.”»

То, что помогло вам добраться до текущей точки, не обязательно приведёт вас дальше

Участники Monaco Business Circle собираются раз в шесть недель в Клубе иностранных резидентов CREM. Атмосфера там максимально располагает к доверию: вместо сцены или трибуны — уютная гостиная, диваны и тёплый свет. Ничего показного — только пространство, где можно расслабиться и по-настоящему поговорить.

От адвоката до доверенного человека для лидеров

История Гэвина Шарпа столь же нестандартна, как и его проект. По образованию он юрист, затем стал предпринимателем и построил успешную международную рекрутинговую компанию. Но в какой-то момент решил остановиться. Он продал бизнес, потому что понял: «Я могу надеть только одни часы. И водить — только одно авто за раз».

«Где то место, куда можно просто прийти, чтобы подумать, остановиться и выдохнуть?» — задаёт он вопрос, который стал отправной точкой для перемен. © Гэвин Шарп

После того, что он сам называет «кризисом среднего возраста», Шарп полностью сменил направление — выучился на терапевта и коуча, и объединил оба подхода в своей авторской программе лидерства The Path to Success. Именно она легла в основу работы Monaco Business Circle.

«То, что помогло вам добраться до текущей точки, не обязательно приведёт вас дальше», — цитирует он известного коуча Маршалла Голдсмита. Шарп убеждён: даже самые успешные руководители в Монако нуждаются в развитии. «Мир меняется слишком быстро. Мы не можем полагаться на вчерашние навыки, чтобы справиться с задачами завтрашнего дня».

Разорвать круг перфекционизма

Среди тем, которые особенно откликаются участникам Business Circle, — так называемые «3 П»: перфекционизм, прокрастинация и попытки всем угодить. По словам Шарпа, эти паттерны — частые спутники амбициозных людей, работающих в высоко конкурентной среде, такой как бизнес-среда Монако.

«Все, кто добиваются многого, в той или иной степени страдают от перфекционизма, — говорит он. — Это сочетание внутренних черт характера и давления, которое накладывает должность».

В кругу обсуждают и другие темы, важные для устойчивого лидерства: эмоциональный интеллект, навыки управления конфликтами, способы преодоления внутренних ограничений. После каждой встречи участники получают дополнительные материалы на закрытой онлайн-платформе — чтобы работа над собой продолжалась и за пределами клуба.

Ваша лучшая жизнь не будет похожа на мою

Сбалансированный подход

Соучредительница кружка Ирэн Люк из Savills Monaco разделяет с Гэвином юридическое прошлое и желание помогать другим. Вместе они собрали очень разную, но от этого только более интересную группу лидеров — людей самых разных национальностей, сфер деятельности и возрастов: от тридцатилетних с амбициями до тех, кто уже на закате своей карьеры и хочет делиться опытом.

Группа изначально задумывалась как сбалансированная — мужчин и женщин здесь почти поровну. Это позволяет разговаривать не по шаблону, а по-настоящему: открыто, глубоко, с разных точек зрения. Каждая встреча сопровождается небольшим, но важным жестом — 25 евро с каждого участника направляются в фонд Child Care Monaco. Это тоже про ценности и про желание быть полезными, не только себе.

Стремление к подлинности

В основе Monaco Business Circle лежит не просто профессиональное развитие. Главное здесь — быть собой, без масок и ролей. «Ваша лучшая жизнь не будет похожа на мою, — говорит Гэвин Шарп. — Речь не о достижениях, а о том, чтобы найти свою настоящую суть».

Он помогает участникам снова почувствовать, что для них действительно важно. Упражнения на ценности, глубокие вопросы вроде «Когда вы чувствуете себя по-настоящему живым?» — всё это помогает отойти от привычного мира отчётов и планов и заглянуть внутрь себя.

В реальности, где руководители часто остаются в одиночестве со своими проблемами, Monaco Business Circle даёт им редкую возможность: остановиться, выдохнуть и быть услышанными. Среди тех, кто понимает, каково это — быть на вершине и при этом не потерять себя.