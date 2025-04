Monaco Business Circle : Un sanctuaire pour le bien-être des dirigeants

Gavin Sharpe a créé un cercle de confiance où la monnaie est l'authenticité et non la réussite © Gavin Sharpe

Dans l’univers doré de l’élite des affaires monégasque, une révolution discrète se déroule à huis clos, où les PDG déposent leur armure et trouvent une connexion authentique.

Dans une principauté où la discrétion est primordiale et les apparences méticuleusement entretenues, Gavin Sharpe a créé quelque chose de remarquable : un espace où les dirigeants d’entreprise de Monaco peuvent simplement être humains. Le Monaco Business Circle, lancé en 2025, a rapidement atteint sa capacité maximale de 25 membres, avec une liste d’attente croissante qui témoigne d’un besoin non satisfait parmi la classe dirigeante de la Principauté.

« Je pense que nous sommes tous désespérément en quête de connexion », explique Gavin Sharpe, fondateur de Riviera Wellbeing. « Il y a une centaine d’endroits où l’on peut réseauter. Il y a une centaine de cocktails. Mais il n’y a pas d’endroit où l’on peut dire : ‘Oui, en ce moment, mon équipe est nulle. Je suis débordé.’ »

Ce qui vous a mené ici ne vous mènera pas là-bas

Ce forum sur invitation se réunit toutes les six semaines au CREM, où le cadre chaleureux se prête à la vulnérabilité que Gavin Sharpe encourage. Le décor est intentionnel – non pas un amphithéâtre, mais une ambiance de salon où les dirigeants se rassemblent sur des canapés pour un échange authentique.

D’avocat à confident des leaders

Le parcours de Gavin Sharpe vers la création de ce sanctuaire est aussi peu conventionnel que le cercle lui-même. Ancien avocat qui a pivoté pour bâtir une entreprise mondiale de recrutement, il a finalement vendu son entreprise après avoir atteint une prise de conscience déterminante : « Il n’y a qu’un nombre limité de montres que je peux porter. Il n’y a qu’un nombre limité de voitures que je peux conduire. »

« Où se trouve l’espace où je peux aller et réfléchir, m’arrêter et faire une pause ? demande Gavin Sharpe © Gavin Sharpe

Suite à ce qu’il appelle sa « crise de la quarantaine », Sharpe s’est reconverti en thérapeute et coach exécutif, combinant ces disciplines pour créer son programme de leadership « The Path to Success », qui constitue l’épine dorsale du programme du Business Circle.

« Ce qui vous a mené ici ne vous mènera pas là-bas », cite Gavin Sharpe, reprenant les paroles du coach Marshall Goldsmith, expliquant pourquoi même les dirigeants les plus performants de Monaco ont besoin d’une croissance continue. « Quelles que soient les compétences qui m’ont mené ici, le monde change si rapidement que je ne peux pas m’appuyer sur ces mêmes compétences pour m’emmener là-bas demain. »

Briser le cycle du perfectionnisme

Parmi les sujets qui résonnent le plus fortement avec les membres du cercle figure ce que Gavin Sharpe appelle « les 3 P » – perfectionnisme, procrastination et people-pleasing (désir de plaire) – qu’il identifie comme des défis particuliers pour les hauts performeurs dans l’environnement exigeant des affaires monégasques.

« Tous les hauts performeurs souffrent certainement du perfectionnisme », observe Gavin Sharpe. « Ce besoin de bien faire les choses est un mélange entre la personnalité de l’individu et les exigences du poste. »

Le cercle aborde ces dynamiques et d’autres défis de leadership comme l’intelligence émotionnelle, la gestion des conflits et le dépassement des croyances limitantes qui freinent les dirigeants. Après les sessions, Gavin Sharpe fournit des ressources via une plateforme en ligne privée, prolongeant l’apprentissage au-delà des réunions physiques.

Votre meilleure vie sera différente de ma meilleure vie

Une approche équilibrée

Cofondé avec Irene Luke de Savills Monaco, qui partage le parcours juridique de Gavin Sharpe et son engagement envers le service, le cercle rassemble un groupe diversifié de leaders de différentes nationalités, industries et âges – des trentenaires à ceux qui en sont à leur dernière phase de carrière.

Le mélange est intentionnellement équilibré, avec une représentation presque égale d’hommes et de femmes, créant un dialogue plus riche que celui que l’on pourrait trouver dans des cadres plus homogènes. Chaque membre contribue à hauteur de 25 € par session à Child Care Monaco, soulignant l’éthique communautaire du cercle.

La quête d’authenticité

Au fond, le Monaco Business Circle représente quelque chose de plus profond que le développement professionnel – il s’agit de vivre authentiquement. « Votre meilleure vie sera différente de ma meilleure vie », réfléchit Gavin Sharpe. « Pour moi, il s’agit simplement de savoir comment trouver notre moi authentique. »

À travers des exercices sur les valeurs et des questions profondes comme « Quand vous sentez-vous le plus vivant ? », Gavin Sharpe guide les dirigeants pour qu’ils se reconnectent avec leurs valeurs fondamentales et leur raison d’être au-delà des bilans et des plans d’affaires.

Dans un monde où l’isolement des dirigeants est la norme, le Monaco Business Circle offre quelque chose de de plus en plus rare : un lieu pour faire une pause, réfléchir et s’épanouir en compagnie de pairs qui comprennent les pressions uniques du leadership.