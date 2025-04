Monaco Business Circle: un tempio per il benessere della classe dirigente

Gavin Sharpe ha dato vita a un circolo basato sulla fiducia dove a contare è l'autenticità, non il successo © Gavin Sharpe

Nell’ambiente dorato della classe dirigente di Monaco, sta prendendo piede una rivoluzione silenziosa a porte chiuse, in uno spazio in cui le e gli AD possono gettare la corazza e creare connessioni autentiche.

In un principato in cui la discrezione è fondamentale e le apparenze vengono meticolosamente curate e salvaguardate, Gavin Sharpe ha dato vita a un’iniziativa notevole: uno spazio dove le e i dirigenti d’impresa di Monaco possono essere semplicemente delle persone. Il Monaco Business Circle, lanciato nel 2025, ha raggiunto rapidamente la capacità massima di 25 membri, con una lista d’attesa sempre più nutrita che testimonia l’esistenza di un’esigenza non appagata tra la classe dirigente del Principato.

“Credo che abbiamo tutti disperatamente bisogno di connessione”, afferma Sharpe, fondatore di Riviera Wellbeing. “Ci sono centinaia di posti dove puoi andare a fare networking, centinaia di eventi per andare a bere un drink. Ma non c’è un solo luogo in cui puoi andare e dire: ‘Ecco, al momento ho un terribile team e mi sento sopraffatto'”.

Ciò che ti ha portato qui non ti farà andare avanti

Questo gruppo solo su invito si ritrova ogni sei settimane presso il CREM, il cui ambiente accogliente si presta bene alla vulnerabilità che Sharpe promuove. La cornice è scelta intenzionalmente: non un’aula magna, ma un salotto dove le e i dirigenti possono confrontarsi in modo autentico comodamente seduti.

Da avvocato a confidente dei leader

Il percorso di Sharpe verso la creazione di questo spazio sicuro è anticonvenzionale proprio come il circolo stesso. Ex avvocato che ha poi cambiato strada per dare vita a una società internazionale di assunzione, Sharpe ha deciso alla fine di vendere l’azienda dopo una presa di coscienza cruciale: “C’è un limite al numero di orologi che posso indossare, un limite al numero di auto che posso guidare”.

“Esiste uno spazio dove posso fermarmi, fare una pausa e riflettere?”, si chiede Sharpe © Gavin Sharpe

A seguito di quella che definisce la sua “crisi di mezza età”, a 40 anni, Sharpe ha iniziato un nuovo percorso di formazione come terapista e coach manageriale, unendo queste discipline per creare il suo programma di leadership “The Path To Success” (la strada verso il successo), che rappresenta la spina dorsale del programma del Business Circle.

“Ciò che ti ha portato qui non ti farà andare avanti”, dice Sharpe citando il coach Marshall Goldsmith, spiegando perché anche i dirigenti di maggiore successo di Monaco hanno bisogno di una crescita continua. “A prescindere da ciò che mi ha permesso di arrivare fin qui, il mondo sta cambiando così rapidamente che non posso fare affidamento su quelle stesse competenze per andare avanti”.

Rompere il cerchio del perfezionismo

Fra gli argomenti che toccano maggiormente le corde dei membri del circolo troviamo ciò che Sharpe definisce “le 3 P”: perfezionismo, procrastinazione e “people pleasing” (desiderio di compiacere gli altri), che identifica come sfide specifiche per le persone di successo nell’esigente contesto d’affari di Monaco.

“Tutte le persone di successo soffrono senza dubbio di perfezionismo”, osserva Sharpe. “L’esigenza di fare le cose bene è frutto della combinazione della personalità di ciascuno e delle esigenze lavorative”.

Il gruppo affronta queste dinamiche e altre sfide legate alla leadership come l’intelligenza emotiva, la gestione dei conflitti e il superamento di convinzioni limitanti che ostacolano la classe dirigente. Al termine delle sessioni, Sharpe fornisce risorse utili tramite una piattaforma privata online, per estendere le opportunità di apprendimento oltre gli incontri di persona.

La tua vita migliore è diversa dalla mia vita migliore

Un approccio equilibrato

Fondato insieme a Irene Luke di Savills Monaco, che condivide con Sharpe la formazione giuridica e l’impegno al servizio degli altri, il circolo riunisce leader di varie nazionalità, settori ed età – dagli individui sui 30-40 anni a quelli nella fase finale della loro carriera.

Il mix è appositamente equilibrato perché ci sia una percentuale quasi uguale di donne e uomini, in modo da incentivare un dialogo più profondo di quello possibile in contesti più omogenei. Ciascun membro contribuisce devolvendo 25 € a sessione a Child Care Monaco, il che sottolinea un’etica condivisa incentrata sulla comunità.

La ricerca di autenticità

Il cuore pulsante del Monaco Business Circle va molto più a fondo della semplice crescita professionale: ha a che fare con il vivere una vita autentica. “La tua vita migliore è diversa dalla mia vita migliore”, riflette Sharpe. “Per me si tratta di chiederci come possiamo trovare la versione autentica di noi stessi”.

Attraverso esercizi incentrati sui valori e domande profonde come “Quando vi sentite più vivi?”, Sharpe guida la classe dirigente per aiutarla a riconnettersi con i propri valori cardine e il proprio scopo, oltre i bilanci contabili e i piani d’impresa.

In un mondo in cui l’isolamento dei leader è la norma, il Monaco Business Circle offre un’opportunità sempre più rara: un luogo in cui fermarsi, riflettere e crescere insieme a persone alla pari che comprendono le pressioni uniche associate alla leadership.