Ligue 1 : au bout du suspense, l’AS Monaco partage finalement les points avec le RC Lens

Dans une rencontre marquée par des rebondissements jusqu’à la dernière minute, l’AS Monaco et le RC Lens ont livré un bel affrontement sur le terrain, se quittant finalement sur un score de parité : 1-1, devant 9 030 supporters au Stade Louis-II. Retour sur un match où le suspense était à son comble.

Après un début de saison impeccable avec deux victoires consécutives contre Saint-Étienne et l’Olympique Lyonnais, les Monégasques étaient déterminés à poursuivre leur série victorieuse face à une équipe de Lens également en forme depuis la reprise. Denis Zakaria, fraîchement nommé capitaine, a guidé son équipe en ouvrant le score, mettant l’AS Monaco sur la voie du 3/3 pour la première fois depuis 2017.

Publicité

Une première mi-temps qui n’aboutit pas

Malgré une chaleur étouffante avec un ressenti de 35 degrés au coup d’envoi, les deux équipes ont débuté la rencontre avec une énergie bien palpable. Florian Sotoca, pour Lens, a été le premier à mettre Philipp Köhn à l’épreuve, mais le gardien monégasque a repoussé ses tentatives avec assurance (4e minute).

Les occasions se sont multipliées des deux côtés, avec Adrien Thomasson et Wesley Saïd touchant le poteau juste avant la pause (31e), illustrant l’équilibre précaire du match. Malgré les efforts des deux équipes, la mi-temps a été sifflée sur un score vierge, promettant une seconde période intense.

Le gardien monégasque Philipp Köhn © AS Monaco

Entre gloire et déception

En seconde période, le rythme effréné du match s’est maintenu. De la tête, Denis Zakaria a finalement ouvert le score à la 84e minute, soulevant ainsi les espoirs de victoire pour l’AS Monaco.

Denis Zakaria © AS Monaco

Cependant, un revirement de situation cruel a vu l’arbitre accorder un penalty à Lens dans les dernières minutes de jeu, malgré la contestation des joueurs du Rocher (90+1e). Przemysław Frankowski a converti sans faillir, scellant ainsi le sort du match, bien que Köhn était parti du bon côté (90+3e).

Le coup de sifflet final de M. Delajod a confirmé le résultat de 1-1, offrant tout de même aux Monégasques une place au sommet du classement avec un total de sept points, avant la pause internationale.

Déçus d’être passés très près d’une victoire face au RC Lens, les Rouge et Blanc restent invaincus cette saison, montrant une solidité défensive et une détermination inébranlable.

Le chemin se poursuit pour les hommes d’Adi Hütter avec un déplacement prévu à Auxerre, le samedi 14 septembre.

Les réactions d’Adi Hütter

Au sujet de l’intervention de la VAR et des décisions arbitrales : « Les règles des mains sont toujours un peu complexes. Parfois, nous avons de la chance, d’autres fois non. Pour tout le monde, certaines situations peuvent être difficiles de dire s’il y a main ou non. Pour les arbitres, ça l’est également et ils décident ensemble avec ceux qui sont présents dans le car. Nous devons accepter ces décisions.

Au final, c’est un match nul logique, notre performance n’a pas été assez aboutie, comme l’ont été nos trois derniers matchs. Nous aurions été très chanceux si nous avions obtenu les trois points mais Lens a montré que c’était une belle équipe. Je veux féliciter tous les joueurs pour avoir disputé un match à 15h sur la Côte d’Azur ».

Au sujet de la composition de l’équipe : « Nous n’étions pas aussi sereins que face à Saint-Etienne puis Lyon. Nous avons décidé de ce choix car nous souhaitons construire un groupe et nous voulons concerner l’équipe entière et non 13 ou 14 joueurs. Tout le monde doit être prêt car après la trêve internationale, il y aura six matchs d’affilée. Ce seront des rencontres difficiles donc chacun devra répondre présent car il est impossible d’enchaîner autant avec le même onze de départ ».

Adi Hütter © AS Monaco

Équipes, personnalités présentes, réactions… Voici tout ce que vous devez savoir sur le tirage de l’AS Monaco en Ligue des champions