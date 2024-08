Le 5 spiagge più belle della Costa Azzurra secondo la Guida Michelin

Queste perle rare si trovano nelle Alpi Marittime ma anche nel Var.

Le spiagge sulla Costa Azzurra non mancano! Con l’inizio di settembre e il rientro a lavoro non bisogna per forza dire addio all’acqua turchese del Mediterraneo. Nel 2023, la Guida Verde di Michelin ha redatto una lista con le cinque spiagge più belle della regione, che è attuale ancora oggi.

Pubblicità

Spiaggia Paloma a Saint-Jean-Cap-Ferrat

© Pexels / Nik Cvetkovic

Circondata da pini marittimi e ricoperta di ciottoli, la spiaggia Paloma è un vero angolo di paradiso nascosta nel sud-est della penisola di Saint-Jean-Cap-Ferrat. La spiaggia, che prende il nome dalla figlia di Pablo Picasso, è perfetta se siete in cerca di relax. Potrete anche ammirare le falesie di Beaulieu-sur-Mer e il villaggio di Èze.

Spiaggia della Mala a Cap d’Ail

Tra Monaco e Cap d’Ail, la spiaggia della Mala è di una bellezza rara. Con le sue grandi falesie naturali e le sfumature di blu, attira tantissimi bagnanti tutta l’estate in cerca di un angolo tranquillo con una vista mozzafiato.

Il Train des Merveilles si ferma fino alla fine del 2025

La spiaggia di Sablettes a Mentone

Vicino ai monti italiani e alle graziose case colorate di Mentone, la spiaggia Sablettes offre uno scenario da sogno. La particolarità è che non è una spiaggia di ciottoli e ha un fondale abbastanza basso, perfetta come luogo di villeggiatura per famiglie.

La spiaggia di Pampelonne a Ramatuelle

Con la sua distesa di sabbia bianca per oltre cinque chilometri, la spiaggia di Pampelonne è il luogo ideale per prendere il sole. Potrete anche scegliere di fermarvi in uno dei lidi privati, in ogni caso godrete di un vero momento di relax.

La spiaggia di Lecques a Saint-Cyr-sur-Mer

Tra il Var e le Bocche del Rodano, la spiaggia di Lecques conquista per il suo paesaggio da cartolina e l’aspetto conviviale. Anche gli appassionati di sport d’acqua la ameranno: potrete fare vela, immersioni, kayak, SUP, windsurf e anche moto d’acqua.