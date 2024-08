Ces 5 plages sont les plus belles de la Côte d’Azur selon le Guide Michelin

Ces perles rares sont situées dans les Alpes-Maritimes mais aussi dans le Var.

En matière de plage, il y a de quoi faire sur la Côte d’Azur ! Et ce n’est pas parce que la rentrée approche qu’il faut dire adieu aux eaux turquoise de la Méditerranée. D’ailleurs, en 2023, le Guide Vert de Michelin a dressé la liste des cinq plus belles plages de la région, toujours autant d’actualité aujourd’hui.

La plage Paloma à Saint-Jean-Cap-Ferrat

Entourée de pins maritimes et recouverte de petits galets, la plage Paloma est un véritable coin de paradis niché au sud-est de la presqu’île de Saint-Jean-Cap-Ferrat. Cette plage, qui tient son nom de la fille de Pablo Picasso, est parfaite pour ceux qui souhaitent se ressourcer. On peut même y contempler les falaises de Beaulieu-sur-Mer et le village perché d’Èze.

La plage de la Mala à Cap d’Ail

Située entre Monaco et Cap d’Ail, la plage de la Mala est d’une rare beauté. Avec ses grandes falaises naturelles et son mélange de bleus, elle attire des milliers de baigneurs tous les étés qui recherchent un coin paisible avec une vue imprenable.

La plage des Sablettes à Menton

À proximité des montagnes italiennes et des jolies maisons colorées mentonnaises, la plage des Sablettes propose un cadre de rêve. Sa particularité ? Elle n’est pas constituée de galets et propose une faible profondeur, ce qui en fait un lieu de villégiature idéal pour les familles.

Les plages de Pampelonne à Ramatuelle

Avec son étendue de sable blanc immaculé de plus de cinq kilomètres, la plage de Pampelonne est l’endroit idéal pour lézarder au soleil. Qu’on fasse halte sur une des nombreuses plages privées qui la jalonnent ou non, c’est un moment de détente qui s’offre à nous.

La plage des Lecques à Saint-Cyr-sur-Mer

À la frontière entre le Var et les Bouches-du-Rhône, la plage des Lecques séduit par son paysage de carte postale et son aspect convivial. Les passionnés de sports nautiques tomberont également sous le charme de ce lieu qui propose voile, plongée, kayak de mer, paddle, planche à voile ou encore jet ski.