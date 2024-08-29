Гид Мишлен выбрал 5 самых красивых пляжей Лазурного берега

Эти редкие жемчужины раскиданы в департаментах Альп-Маритим и Вар.

На Лазурном берегу пляжей хватает! Осень – на дворе, но это не повод прощаться с бирюзовыми водами Средиземного моря. В 2023 году Зеленый гид Мишлен назвал пять самых красивых пляжей региона. Эти номинации актуальны и сегодня.

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Пляж Палома в Сен-Жан-Кап-Ферра

© Pexels / Ник Цветкович (Nik Cvetkovic)

Окружённый прибрежными соснами и покрытый мелкой галькой пляж Палома – настоящий райский уголок на юго-востоке полуострова Сен-Жан-Кап-Ферра. Этот пляж, названный в честь дочери Пабло Пикассо, идеально подходит всем, кто желает набраться сил. С него даже можно полюбоваться отвесными скалами Больё-сюр-Мер и горной деревней Эз.

Пляж Мала в Кап д’Ай

Расположенный между Монако и Кап д’Ай пляж Мала блистает редкой красотой. Величественные отвесные скалы и их оттенки синего каждое лето привлекают тысячи отдыхающих, ищущих спокойный уголок с захватывающим видом.

Поезд Чудес встаёт на стоянку до конца 2025 года

Пляж Саблет в Ментоне

Рядом с итальянскими горами и прекрасными цветными домами Ментона пляж Саблет погружает в сказочную атмосферу. Его особенности? На нем нет гальки, а дно – мелкое, что делает его идеальным местом для отдыха всей семьёй.

Пляжи от Пампелон до Раматюель

Просторные девственно белые пески пляжа Пампелон протяжённостью более пяти километров – идеальное место, чтобы погреться на солнце. Здесь можно остановиться на одном из многочисленных частных пляжах и по-настоящему расслабиться.

Пляж Лек в Сен-Сир-сюр-Мер

Расположенный на границе департаментов Вар и Буш-дю-Рон пляж Лек соблазняет своим пейзажем, как на открытке, и уютной атмосферой. Любители водных видов спорта будут очарованы этим местом, где можно заняться парусным спортом, дайвингом, морской байдаркой, вёсельной доской, виндсёрфингом и водным мотоциклом.