Quattro nuovi record mondiali di velocità per la moto elettrica Voxan

I record mondiali si aggiungono a un elenco già impressionante di successi!

Dal 2009, l’Università dell’Ohio negli Stati Uniti e il gruppo monegasco Venturi collaborano per sviluppare e produrre veicoli che battano ogni record di velocità. Di recente, tra il 25 e il 29 agosto 2024, la casa automobilistica ha aggiunto nuovi primati al suo palmare. Dove? Sul lago salato di Bonneville.

Questi quattro record mondiali stabiliti nella categoria moto elettriche con peso inferiore a 150 kg sono in attesa di convalida da parte della FIM (Federazione Internazionale Motociclismo). Senza carena, la moto ha raggiunto 168,712 mph – 271,515 km/h per 1 km di corsa e 168,593 mph – 271,323 km/h per 1 miglio di corsa. Nella versione carenata, le cifre sono 180,065 mph – 289,787 km/h per 1 km di corsa e 180,035 mph – 289,738 km/h per 1 miglio.

“Quattro nuovi record mondiali di velocità sono un regalo magnifico per il 15° anniversario della nostra collaborazione! Noi e l’Ohio State University detenevamo già cinque record, ora ne abbiamo nove. Ci vediamo presto per il decimo!” ha dichiarato Gildo Pastor, Presidente del Gruppo Venturi.

Per ottenere simili risultati, la facoltà di ingegneria dell’Ohio State University e il suo team Buckeye Current hanno progettato una moto elettrica d’eccezione: la Ohio State RW-5 Voxan. Da parte sua, l’ufficio di progettazione del Gruppo Venturi, proprietario del marchio Voxan, ha contribuito fornendo la sua esperienza nello sviluppo, nelle sospensioni, nella batteria, nella trasmissione e nell’ottimizzazione delle configurazioni e della stabilità. Una partnership che ha dato i suoi frutti!