Quatre nouveaux records mondiaux de vitesse pour la moto électrique Voxan

L'équipe Buckeye Current et le pilote Voxan Louis-Marie Blondel © Voxan

Des records du monde à ajouter à un palmarès déjà bien rempli !

Depuis 2009, l’université de l’Ohio aux États-Unis et le groupe monégasque Venturi collaborent à l’élaboration et la fabrication de véhicules de records de vitesse. Récemment, de nouveaux exploits, réalisés entre le 25 et le 29 août 2024 sur le lac salé de Bonneville, sont venus s’ajouter aux anciens.

Ces quatre records mondiaux établis dans la catégorie moto électrique de moins de 150 kilos sont en attente de validation par la FIM (Fédération Internationale Motocycliste). Sans carénage, la moto a donc atteint les 168.712 mph – 271.515 km/h pour 1 km lancé et 168.593 mph – 271.323 km/h pour 1 mile lancé. Dans la version carénée, les chiffres sont de 180.065 mph – 289.787 km/h pour 1 km lancé et 180.035 mph – 289.738 km/h au 1 mile lancé.

« Quatre nouveaux records du monde de vitesse, c’est un magnifique cadeau pour marquer les 15 ans de notre collaboration ! L’Ohio State University et nous détenions déjà cinq records, et nous en sommes maintenant à neuf. Rendez-vous prochainement pour le dixième ! » a déclaré Gildo Pastor, Président du Groupe Venturi.

Pour atteindre de tels résultats, la faculté d’ingénierie de l’Ohio State University et son équipe Buckeye Current ont conçu une moto électrique d’exception : la Ohio State RW-5 Voxan. De son côté, le bureau d’études du Groupe Venturi, propriétaire de la marque Voxan, a apporté son expertise dans la conception, la suspension, la batterie, la transmission et l’optimisation des réglages et de la stabilité. Un partenariat qui fonctionne !