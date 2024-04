Venturi obtient le soutien financier de la NASA pour développer leur véhicule lunaire

Prévu pour le programme spatial Artemis de la NASA, ce véhicule se nommera Flex.

Publicité

Il y a un an jour pour jour, Venturi s’alignait avec SpaceX pour envoyer un nouveau robot sur la lune. Aujourd’hui, c’est avec la NASA que le groupe monégasque collabore pour un projet spatial.

La société américaine Astrolab, partenaire de Venturi, a remporté un somptueux contrat financier de la NASA pour développer un véhicule d’exploration lunaire. Ce contrat est estimé à une valeur de 1,9 milliard de dollars.

Large de trois mètres et long de six mètres, il vise à explorer une plus grande partie de la surface lunaire lors des futures missions. Les roues et les batteries du rover lunaire, sont conçues et fabriquées par Venturi en Suisse et à Monaco. Cet évènement marque une nouvelle étape dans le développement du groupe monégasque.

Venturi a présenté son rover lunaire au Prince Albert II

Pesant plus de deux tonnes, ce véhicule offre des capacités optimisées pour des expériences scientifiques jamais vu sur la Lune. Il permettra de transporter deux astronautes équipés de combinaisons, accueillir un bras robotique si besoin et ainsi assurer la logistique des marchandises sur la Lune.

Gildo Pastor, Président du Groupe Venturi, exprime sa fierté devant cette avancée historique : « Après 20 ans d’innovation dans les véhicules électriques terrestres, nous nous engageons dans une aventure qui restera dans les livres d’histoire : le retour de l’Homme sur la Lune ! Quand je verrai ce rover, équipé de nos roues et de nos batteries, fonctionner là-haut, j’aurai réalisé mon plus grand rêve. »

Jaret Matthews, fondateur et PDG d’Astrolab, partage cet enthousiasme : « Astrolab est honorée que son rover FLEX ait été sélectionné par la NASA pour participer au développement du programme Artemis. Avec nos partenaires commerciaux et notre partenaire stratégique Venturi, nous sommes déterminés à fournir à la NASA un outil essentiel pour établir une présence humaine à long terme sur la Lune. »

Le véhicule sera envoyé lors du prochain vol qui est prévu pour 2026 grâce à SpaceX.