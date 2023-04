Le Groupe Venturi ira sur la lune en 2026

C’est une grande nouvelle pour le groupe monégasque. Dans trois ans, Venturi enverra un robot sur la lune, en partenariat avec SpaceX.

Il s’appelle le Rover FLEX (Flexible Logistics and Exploration) et sera chargé de mener plusieurs recherches et expériences scientifiques sur l’unique satellite naturel de notre planète Terre. C’est en 2019 que son existence est envisagée pour la première fois au sein du Groupe Venturi. Son président, Gildo Pastor, mettra en place ce programme de Rover lunaire électrique.

Trois différents sites de développement

Trois structures pour trois expertises différentes. À Monaco, Venturi se consacre aux batteries de haute performance. Les phases de test sont réalisées par sa filiale américaine, Venturi North America, dans l’Ohio. Toujours en Europe mais à quelques distances de la Principauté, en Suisse, l’équipe Venturi Lab s’occupe de créer des matériaux résistants aux conditions extrêmes, les panneaux solaires hautes performances, les roues déformables et les systèmes de contrôle électrique. Pour FLEX, l’intérêt est d’être fiable sur le très long terme, soutenir des températures comprises entre -90°C et -230°C, résister aux radiations ou bien encore pouvoir opérer pendant quinze jours dans l’obscurité du pôle sud de la Lune.

Enfin, de l’autre côté de l’Atlantique, près de Los Angeles à Hawthorne, Venturi Astrolab conçoit l’architecture du véhicule, sa structure primaire et ses mécanismes, développe le logiciel et l’avionique du Rover, l’assemble et effectue les tests de validation. Côté esthétisme, la tâche a été confiée à Sacha Lakic, designer de la première heure du Groupe Venturi.

© Groupe Venturi

Quel est le rôle de SpaceX ? L’entreprise américaine d’Elon Musk transportera le Rover sur la lune, utilisant Starship, son système de décollage et d’atterrissage d’engins spatiaux.

« Au cours des deux dernières décennies, le Groupe Venturi a mis au point des véhicules électriques très performants et vraiment uniques. Le moment est venu d’aller plus loin et d’inscrire le Groupe Venturi dans les livres d’histoire. À l’issue de cette mission, ce rover sera le plus grand et le plus performant jamais envoyé sur la Lune », a notamment réagi Gildo Pastor, ajoutant, « j’accomplis le plus grand projet de ma vie professionnelle ».