Venturi полетит на Луну в 2026 году

Отличная новость для монакского концерна! Через три года, в сотрудничестве с компанией SpaceX, Venturi пошлет своей робот на Луну.

Его зовут Rover FLEX (Flexible Logistics and Exploration), он будет вести различные исследования и научные эксперименты на единственном естественном спутнике нашей планеты. Концерн Venturi еще в 2019 году впервые наметил его создание. Президент компании, Гильдо Пастор, запустит программу электрического лунохода.

Три базы разработок

Три структуры – три области. В Монако Venturi займется высокотехнологичными аккумуляторами. Программы испытаний будут проведены в американском филиале, Venturi North America, в штате Огайо. В Швейцарии, недалеко от Княжества, рабочая группа Venturi Lab занимается созданием материалов, устойчивых к экстремальным условиям, высокотехнологичными солнечными панелями, деформируемыми колесами и системами контроля электропитания. Задача FLEX – сохранять надежность при температурах от -90°C до -230°C, выдерживать радиацию, а также поддерживать работоспособность в течение двух недель работы в темноте на южном полюсе Луны.

На другом берегу Атлантики, рядом с Лос-Анджелесом, в городе Готорн, Venturi Astrolab разрабатывает архитектуру робота, его основную конструкцию и механизмы, программное обеспечение и авиаэлектронику Rover, а также собирает его и проводит приемные испытания. Эстетический дизайн поручен Саше Лакичу, работающему с концерном Venturi с самого его создания.

© Groupe Venturi

Какова роль SpaceX? Американская компания Илона Маска доставит Rover на Луну с помощью Starship – системы взлета и посадки космических кораблей.

«За последние два десятилетия концерн Venturi разработал высокотехнологичные и истинно уникальные электромобили. Пришло время идти дальше и внести концерн Venturi в анналы истории. В результате этой миссии наш луноход станет самым большим и мощным из луноходов, когда-либо отправленных на Луну», отметил Гильдо Пастор, добавив, что «реализовал крупнейший проект в своей профессиональной жизни».