Электробайк Voxan установил четыре новых мировых рекорда по скорости

Новые мировые рекорды – в уже богатую копилку трофеев!

С 2009 года университет штата Огайо в США и монакский концерн Venturi сотрудничают в разработке и производстве болидов и байков-рекордсменов по скорости. Недавно к былым триумфам добавились новые рекорды, достигнутые 25-29 августа 2024 года на соляном озере в Боннвиль.

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Эти четыре мировых рекорда в категории электробайков весом до 150 килограмм ждут признания Международной федерации мотоспорта (FIM). Без обтекателей мотоцикл развил скорость 271,515 км/ч (168,712 миль в час) в заезде на 1 километр и 271,323 км/ч (168,593 миль в час) в заезде на 1 милю. В версии с обтекателями он развил скорость 289,787 км/ч (180,065 миль в час) на дистанции 1 километр и 289,738 км/ч (180,035 миль в час) на дистанции 1 миля.

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«Четыре новых мировых рекорда по скорости – отличный подарок на 15-летие нашего сотрудничества! Ohio State University и мы уже обладали пятью рекордами, а теперь их у нас девять. Десятый рекорд не заставит себя долго ждать!», заявил Жильдо Пастор, президент концерна Venturi.

Чтобы добиться таких выдающихся результатов, факультет инженерии Ohio State University и его команда Buckeye Current разработали уникальный электрический мотоцикл – Ohio State RW-5 Voxan. В свою очередь, конструкторское бюро концерна Venturi, владельца марки Voxan, внесло свой вклад в дизайн, подвеску, аккумулятор, трансмиссию и оптимизацию регулировок и устойчивости. Партнёрство – в действии!