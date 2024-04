Novità su Flavio Briatore dopo l’operazione al cuore

Dopo la diagnosi di tumore benigno, all’età di 73 anni il residente monegasco Flavio Briatore ha subito un intervento chirurgico d’urgenza al cuore. Ha fatto avere sue notizie sul suo account Instagram.

Le notizie sul suo stato di salute sono rassicuranti: “Dieci giorni fa sono stato al San Raffaele per fare un check di routine e mi hanno in quel momento trovato un tumore benigno nel cuore. Sono intervenuti subito, e sono qui che ve lo racconto: sono stato 10 giorni al San Raffaele, sono sparito da tutti i social”, racconta in un video postato su Instagram.

Rientrato subito a casa dopo l’operazione, ha voluto sottolineare l’importanza della prevenzione: “Devo ringraziare tutta l’equipe del San Raffaele: sono stati geniali, bravissimi. Devo ringraziare Elisabetta Greogoraci che è stata con me sempre in tutto questo periodo, mio figlio che è venuto da Monaco a trovarmi all’ospedale a Milano, per cui ho avuto tutti vicino. Però la cosa principale: facciamo la prevenzione, facciamo i controlli tutti gli anni. Io l’ho fatto due anni fa e questo tumore benigno non c’era e quest’anno c’era, per cui non dobbiamo trascurarci, la prevenzione è fondamentale. Ve lo dico io, ci son passato, dieci giorni di ospedale e adesso eccomi qui. Da domani si ricomincia”.

“Si ricomincia” quindi dai circuiti del Gran Premio, visto che l’imprenditore è molto vicino al pilota spagnolo Fernando Alonso, che dovrà decidere a breve se parteciperà al campionato del 2025, e se sì, per quale scuderia.