Des nouvelles de Flavio Briatore, opéré du cœur

Après la détection d’une tumeur bénigne, l’Italien et résident monégasque Flavio Briatore a subi une intervention chirurgicale d’urgence au coeur, à l’âge de 73 ans. Il donne de ses nouvelles sur son compte Instagram.

Les nouvelles sur l’état de santé de l’homme anciennement à la tête de l’écurie Benetton puis Renault dans les années 90 et 2000, sont rassurantes. « Il y a dix jours, je suis allé à l’hôpital San Raffaele (Milan) pour effectuer un contrôle de routine et on m’a alors trouvé une tumeur bénigne au cœur. Ils sont intervenus tout de suite. Je suis ici pour vous le raconter. J’ai passé dix jours au San Raffaele et j’ai disparu de tous les réseaux sociaux. » raconte-t’il dans une vidéo de lui, postée sur son compte Instagram, avec pour légende « Merci pour votre affection et votre soutien ! ».

Rapidement rentré chez lui après l’opération, il en profite notamment pour adresser un message de prévention à ses abonnés. « Je voudrais vraiment remercier toute l’équipe du San Raffaele, ils ont été géniaux, je dois remercier Elisabetta Gregoraci qui est restée à mes côtés pendant toute cette période, mon fils qui est venu de Monaco pour venir me voir à l’hôpital à Milan. Tout le monde a donc été à mes côtés, mes amis et beaucoup de monde. Mais la chose principale est la prévention, de faire un contrôle tous les ans. Je l’ai fait il y a deux ans et cette tumeur bénigne n’était pas là, mais là, elle était présente. Il ne faut donc pas se négliger, la prévention est fondamentale. C’est moi qui vous le dis, j’ai passé dix jours à l’hôpital et me revoici, dès demain ça repart. »

« Ça repart » donc sur les bords de circuits de Grands Prix pour le Transalpin, puisqu’il est notamment très proche du pilote espagnol Fernando Alonso, qui doit prochainement décider s’il sera encore présent dans le championnat en 2025, et si oui, dans quelle écurie.