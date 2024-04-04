Новости от Флавио Бриаторе после его операции на сердце

После обнаружения доброкачественной опухоли 73-летний итальянец и резидент Монако перенес срочную хирургическую операцию на сердце. Он поделился новостями на своей страничке в Instagram.

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Новости о состоянии его здоровья – утешительные. «Десять дней назад я поехал в больницу Сан Рафаеле (Милан) на обычное обследование и у меня нашли доброкачественную опухоль в сердце. Врачи не стали мешкать. Я расскажу вам про это. Я провел в Сан Рафаеле десять дней, и на это время исчез из всех соцсетей», рассказывает он в видеоролике, опубликованном на его страничке в Instagram с подписью «Спасибо за вашу любовь и поддержку!».

Быстро вернувшись домой после операции, он воспользовался случаем, чтобы предупредить своих подписчиков. «Я хотел бы искренне поблагодарить всю команду Сан Рафаеле, они блестяще сработали. Я благодарю Элизабетту Грегорачи, которая все это время была со мной рядом, моего сына, который приехал в Монако, чтобы навестить меня в миланской больнице. Все были рядом со мной, мои друзья и много народа. Но самое важное – профилактика, необходимо обследоваться каждый год. Я проходил обследование два года назад, и никакой опухоли тогда не было, а сейчас она появилась. Так что не надо забывать, что профилактика имеет ключевое значение. Это я вам говорю, я провел десять дней в больнице и вот я снова с вами. Завтра жизнь продолжится.»

«Жизнь продолжится» у трассы Гран-при с командой Transalpin, потому что он очень близок с испанским пилотом Фернандо Алонсо, которому скоро предстоит решить, будет ли он участвовать в чемпионате 2025 года, и если да, то в какой команде.