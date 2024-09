Il Principe Alberto II, Flavio Briatore, Robbie Williams, Charles Leclerc… insieme allo Yacht Club di Monaco per una serata indimenticabile

Una miscela perfetta di yachting, musica e glamour: è questa la ricetta dell’evento tenutosi allo Yacht Club di Monaco sabato 7 settembre. Si è trattato della festa privata annuale del Gruppo Ferretti, che ha unito un’eccezionale anteprima sugli yacht con un’emozionante esibizione della superstar britannica Robbie Williams. Un concerto unico, tenutosi tra gli yacht più belli del mondo e l’élite internazionale.

In una mite notte mediterranea, Monte-Carlo ha ospitato la spettacolare esibizione di Robbie Williams, il leggendario artista britannico. Sospeso sulle acque scintillanti del porto, il palco sembrava galleggiare tra gli yacht di lusso, creando un’atmosfera da sogno. Con la sua energia inarrestabile e le sue hit di fama mondiale, tra cui Rock DJ, Robbie Williams ha emozionato i 600 ospiti: un gruppo accuratamente selezionato di personalità influenti provenienti da tutto il mondo.

Anche il Principe Alberto II ha partecipato a questa serata eccezionale, che ha condiviso con celebrità del calibro dei piloti di Formula 1 Charles Leclerc e George Russell, dell’imprenditore Flavio Briatore, dello stilista Domenico Dolce e dell’attore Pierfrancesco Favino, appena rientrato dalla Mostra del Cinema di Venezia.

I gioielli del Gruppo Ferretti: svelate 7 anteprime mondiali

La musica ha avuto sicuramente un ruolo importante nell’evento, ma le vere star della serata erano gli yacht. Il Gruppo Ferretti, leader mondiale della nautica di lusso, ha presentato la sua flotta di 37 yacht, tra cui sette anteprime mondiali. Tra questi, l’attesissimo Custom Line Navetta 38, un’imbarcazione su misura progettata per oltrepassare le frontiere del comfort in mare, e il Pershing GTX80, l’audace incarnazione della generazione GTX.

Ogni modello, dall’innovativo Riva El-Iseo – la prima barca elettrica del marchio – al cruiser ad alte prestazioni wallywind110, ha rappresentato una prodezza tecnica e un omaggio all’eleganza marittima.

Gli ospiti hanno avuto il privilegio di esplorare queste meraviglie con tour privati e di partecipare alle prove in mare godendo di un’immersione totale nel mondo del lusso galleggiante.

Una cena stellata per coronare la serata

Ma i piaceri dei sensi non si sono limitati alla vista e all’udito. Antonio Mellino, recentemente premiato con la terza stella Michelin, ha preparato per gli ospiti una cena d’eccezione. Ciascuna delle creazioni gastronomiche servite durante la serata è stata un omaggio all’alta cucina, aggiungendo un ulteriore tocco di raffinatezza a un evento già di per sé eccezionale.

Un after-party esclusivo sullo yacht di Flavio Briatore

Come se lo show di Robbie Williams non fosse già abbastanza, la serata è poi proseguita in un contesto più intimo e privato. Flavio Briatore, sempre al centro degli eventi più esclusivi, ha ospitato alcuni VIP sul suo yacht personale.

Tra i partecipanti all’after-party c’erano i due piloti sopracitati e l’amministratore delegato della Formula 1, Stefano Domenicali. Lo stesso Robbie Williams si è unito ai festeggiamenti, scherzando con Briatore in un clima più che rilassato. “Festa in barca con amici” ha scritto l’imprenditore nella caption del suo post su Instagram.

Una serata all’insegna dell’eleganza e della convivialità, per dimostrare ancora una volta che Monte-Carlo è la capitale mondiale del lusso e dell’esclusività.

