Князь Альбер II, Флавио Бриаторе, Робби Уильямс, Шарль Леклер… все собрались в Яхт-клубе Монако на незабываемый вечер

Приглашённые на частную вечеринку на яхту Флавио Бриаторе после мероприятия Ferretti в Яхт-клубе Монако © Instagram Flavio Briatore

В субботу, 7 сентября, в Яхт-клубе Монако состоялась громкая встреча знаменитостей яхтинга, музыки и гламура. Концерн Ferretti организовал свой ежегодный частный прием, сочетающий эксклюзивную предварительную презентацию яхт с искромётным выступлением британской суперзвезды, Робби Уильямса. Уникальный концерт среди самых красивых кораблей в мире и международной элиты.

В эту теплую провансальскую ночь Монте-Карло стал сценой сенсационного выступления Робби Уильямса, легендарного британского артиста. Подвешенная над мерцающими водами порта сцена, казалось, плавает между роскошными яхтами, придавая событию фантастическую атмосферу. Со своей неиссякаемой энергией и хитами планетарного масштаба, включая Rock DJ, Робби Уильямс привел в восторг 600 приглашённых, тщательно отобранных из влиятельных персоналий всего мира.

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Князь Альбер II, присутствовавший на этом исключительном приёме, был в окружении таких знаменитостей, как пилоты Формулы-1 Шарль Леклер и Джордж Рассел, предприниматель Флавио Бриаторе, кутюрье Доменико Дольче и актёр Пьерфранческо Фавино, только вернувшийся с Венецианского фестиваля.

Робби Уильямс © Groupe Ferretti Робби Уильямс © Groupe Ferretti

Жемчужины от Ferretti: 7 мировых премьер

Музыка царила в атмосфере, но настоящими звёздами вечера были яхты. Концерн Ferretti – мировой лидер в люксовом яхтинге – представил 37 своих кораблей, включая семь мировых премьер. Среди них – долгожданная Custom Line Navetta 38, заказная яхта, призванная расширить границы комфорта в море, и Pershing GTX80, смелое воплощение поколения GTX.

Каждая модель, от инновационной Riva El-Iseo – первой электрической яхты марки – до мощного крейсера wallywind110, олицетворяет технический прорыв и отдаёт дань морской элегантности.

Гости события имели привилегию осмотреть эти чудеса во время частных визитов и даже поучаствовать в испытаниях на воде, полностью погрузившись в мир морской роскоши.

Звёздный ужин увенчал вечеринку

Чувственные удовольствия не ограничиваются зрением и слухом. Антонио Меллино, недавно получивший свою третью звезду Мишлен, приготовил для гостей элитный ужин. Каждое из гастрономических творений этого вечера отдавало дань высокой кухне, внося дополнительный изыск в эту и без того исключительную ночь.

Эксклюзивный афтерпати на яхте Флавио Бриаторе

Спектакля Робби Уильямса казалось недостаточно, и вечеринка продолжилась в более узком и тёплом кругу. Флавио Бриаторе, всегда оставаясь в центре самых элитных событий, принял некоторых VIP-гостей на своей персональной яхте.

Среди участников этого афтерпати – два пилота и президент Формулы-1, Стефано Доменикали. Робби Уильямс присоединился к празднику, шутя с Бриаторе в непринуждённой обстановке. «Праздник на корабле с друзьями», подписал итальянский предприниматель свой пост в Instagram.

Отмеченная элегантностью и радушием, эта вечеринка ещё раз доказала, что Монте-Карло остаётся мировой столицей роскоши и исключительности.

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