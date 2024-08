Chi sono i partecipanti alla The Crossing Calvi – Monaco Water Bike Challenge

Conosciamo finalmente i nomi degli atleti che parteciperanno all’evento.

Il grande giorno è alle porte! Il 6 e 7 settembre 2024 si svolgerà la quarta edizione della gara “The Crossing: Calvi – Monaco Water bike Challenge”. Per quasi 24 ore, diversi atleti si alterneranno per attraversare i 180 chilometri che separano la città di Calvi, in Corsica, al Principato su delle biciclette ad acqua. I partecipanti saranno in tutto 20, per un totale di cinque squadre di quattro atleti.

Tra questi troviamo il team “Serenity” con il pilota finlandese Valtteri Bottas, la ciclista australiana Tiffany Cromwell, il ciclista slovacco Peter Sagan e Gareth Wittstock, fratello della Principessa Charlène e Segretario Generale della Fondazione Principessa Charlène di Monaco, che organizza l’evento.

La ciclista francese Pauline Ferrand-Prevot, l’imprenditore Brandon Green, il ciclista svedese Gustav Larsson e Harvey Bird fanno invece parte del team “Lionheart”.

Alexandre Baccili, Jacopo Marzocco, Jean-Baptiste Pastor e Anthony Roustan formeranno la squadra “Rock to Rock”.

La squadra “Ferrari” sarà composta in parte da piloti italiani, come Antonio Giovinazzi, Francesco Castellacci, Allessandro Pierguidi e Guido Giovanelli del gruppo BPM.

Infine, i pugili Oleksandr Usyk e Daniel Lapin, insieme a Dmytro Kovalenko e Nicolas Fache, affronteranno le altre squadre alla guida delle hydrobike. Che vinca il migliore!