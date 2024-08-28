Участники гонки The Crossing Calvi – Monaco Water Bike Challenge

Стали известны имена спортсменов, участвующих в этом соревновании.

Скоро – день Х! 6 и 7 сентября пройдёт четвёртая гонка «The Crossing: Calvi – Monaco Water bike Challenge». В течение 24 часов спортсмены пройдут эстафетой 180 километров, отделяющих корсиканский город Кальви от Княжества, за рулем водных велосипедов. В гонке примут участие 20 спортсменов – пять команд по четыре человека.

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Среди участников – команда «Serenity» с финским пилотом Валттери Боттас, австралийской велосипедисткой Тиффани Кромвелл, словацким велосипедистом Петером Саган и Гаретом Уиттсток, братом Княгини Шарлен и генеральным секретарём фонда Княгини Шарлен Монакской, который и организует это соревнование.

Французская велосипедистка Полин Ферран-Прево, предприниматель Брендон Грин, шведский велосипедист Густав Ларсон и Харви Бёрд вошли в команду «Lionheart».

Александр Бачили, Джакопо Марцокко, Жан-Батист Пастор и Энтони Рустан составили команду «Rock to Rock».

После 100 километров пути, Ноам Йарон отказывается от своего вызова проплыть от Кальви до Монако

В свою очередь команда «Ferrari» частично состоит из итальянских автогонщиков. В неё вошли Антонио Джовинацци, Франческо Кастеллаччи, Алессандро Пьергиди и Гвидо Джованелли из группы BPM.

Наконец, с этими командами на водных велосипедах будут состязаться боксёры Олександр Усик и Даниэль Лапин, а также Дмитро Коваленко и Николя Фаш. Победа – за лучшей командой!