C’est bientôt le départ de la course The Crossing Calvi – Monaco Water Bike Challenge

Elle se tiendra les 6 et 7 septembre prochains.

Dans quelques semaines aura lieu la quatrième édition de la course « The Crossing : Calvi – Monaco Water bike Challenge ». Cinq équipes de quatre athlètes s’apprêtent donc à traverser les 180 kilomètres qui relient la ville de Calvi, en Corse à la Principauté au guidon d’un vélo roulant sur l’eau. Pendant environ 24h, ils se relaieront du quai d’honneur du port de Calvi jusqu’au point d’arrivée : la plage du Larvotto du côté de l’Académie de la Mer.

Cette traversée de la Méditerranée organisée par la Fondation Princesse Charlène de Monaco a pour objectif de sensibiliser à l’apprentissage de la natation, à la prévention de la noyade et aux valeurs du sport.

Dans le cadre de ce challenge sportif et humain, deux dispositions seront mises en place pour permettre au public de participer à l’événement : une plateforme de don servant à financer les programmes de la Fondation Princesse Charlène de Monaco et un suivi en temps réel de la course.